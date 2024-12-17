退伍倒數6天！D社爆宋旻浩服替代役期間出勤造假，YG回應：「病假、休假，按照規定使用」

今日（17）上午，D社（Dispatch）對正在麻浦居民便利設施作爲社會服務要員服役的宋旻浩提出質疑。

據D社報導，宋旻浩去年3月24日開始在麻浦設施管理公團進行替代役服役，但是在今年3月，曾在麻浦設施管理公團的L某在2月份轉移到居民便利設施後，一個月內也將宋旻浩調至居民便利設施。D社表示，宋旻浩換工作地後偶爾才會出現，上班簽完名、抽菸後就會消失，從11月到12月初，D社到宋旻浩工作的地方訪問10次以上，但卻一次也沒有見過宋旻浩，其他職員也回答沒有見過他。

（＊延伸閱讀：今天休假、明天病假、後天住院！D社爆料宋旻浩服替代役期間出勤造假，負責人幫遮掩）

但是L某以個人訊息爲由，拒絕公開上下班紀錄、CCTV等可以確認出勤現狀的客觀資料。另外，在現場確認宋旻浩的上班時間後，L某以「今天是年假」、「今天是病假」、「今天是住院」等爲理由。

與此相關，宋旻浩的經紀公司YG娛樂在今日下午表示：「關於藝人服役的詳細內容很難確認。但是病假的理由是延續服役前開始接受的治療，其他休假也都是按照規定使用的。」



而宋旻浩因工作不力而引起爭議已經不是第一次，今年4月因長髮染髮造型受到批評，根據兵務廳社會服務要員服務管理規定第8條，社會服務要員要經常保持服裝和相貌端正，保持品位。另外，宋旻浩將在本月23日退伍。

사회복무요원 송민호 근황사진 (A photo of social service worker Song Minho's current status) https://t.co/xuDiRUK896 pic.twitter.com/9E2AwsPH7e — 인스티즈(instiz) (@instiz) April 20, 2024

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