【無劇雷】《照明商店》結尾暗示「姜草宇宙」開啟！聯動兩部網漫《MOVING 異能》《Timing》，新主演敲定朴正民

如果說「漫威電影宇宙」是從2008年的《鋼鐵人》開始，那麼剛剛劇終的Disney+《照明商店》，或許就是韓國版超能力世界觀「姜草宇宙」的開端！

《照明商店》最後兩集於本月18日通過Disney+上線，改編自姜草作家於2011年創作的同名網漫。 儘管去年熱播的《MOVING 異能》同樣受到矚目，但《照明商店》首次嘗試將姜草的真人化世界觀進行綜合，更細膩、更堅實地宣告了姜草宇宙的誕生。



故事以一間位於某個昏暗街區角落、在夜晚依然明亮的照明商店為背景展開，來到這裡的盡是在生與死之間徘徊不定的人。 劇集前半段為說明這一設定而進行大量鋪陳，一開始或許令人感到費解，但從第7集開始，劇情急速收回伏筆，人與人之間複雜的關係和感情令觀眾深受觸動。



劇集結尾，楊成識刑警（裴晟佑 飾）在警局遇到一宗案件，是關於旌元高中發生的倒塌事故，負責刑警表示上頭不讓深入調查、只要求書面結案。 作為參考人來到警局的是一位女學生，楊刑警問她有沒有受傷，少女抬頭竟是《MOVING 異能》裡的張喜秀（高允貞 飾），她淡定地說：「我不會受傷。」



不僅如此，楊刑警深夜造訪荒廢建築時遇到一名年輕人，對方介紹自己是「江東區民，無業遊民，金永卓」。 金永卓說：「對於死去的人而言，時間的流逝與他們無關。 所以我能看到，像這樣。」隨後打了一個響指！



< 조명가게 > 쿠키영상 - 타이밍 김영탁 등장

↓무빙 시즌1 시간능력자 김영탁

(강풀 유니버스) https://t.co/D1spQmWwAE pic.twitter.com/HB6cpHcQor — (@ehayo1on9) December 18, 2024

這個金永卓是時間能力者，是姜草多部漫畫《Timing》《Again》《Bridge》和《Hidden》的主角，在《MOVING 異能》第一季最後一集也有短暫登場，打響指即是他發動超能力「暫停時間」的動作。 因為劇中透露該金永卓的出生日期與演員俞承豪一模一樣，一度有觀眾猜測姜草早已計劃好請俞承豪來出演。 如今看來，這個角色最終交給了另一位實力派演員朴正民。



무빙 다음에 브릿지 제작 될 것 같은데??

시간 능력자 김영탁 등장 - 고삼 전학 pic.twitter.com/yIH1KRNcTt — (@ehayo1on9) September 13, 2023

目前《MOVING 異能》第二季已經確認製作，「姜草宇宙」接下來另一部作品可能是《Timing》《Again》《Bridge》《Hidden》其中之一，可以確定的是，Disney+正在對姜草的世界觀進行大規模投注。 總的來說，《MOVING 異能》和《照明商店》算是相當令人滿意的起步。



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