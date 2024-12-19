【无剧雷】《照明商店》结尾暗示「姜草宇宙」开启！联动两部网漫《MOVING 异能》《Timing》，新主演敲定朴正民

如果说「漫威电影宇宙」是从2008年的《钢铁人》开始，那么刚刚剧终的Disney+《照明商店》，或许就是韩国版超能力世界观「姜草宇宙」的开端！

《照明商店》最后两集於本月18日通过Disney+上线，改编自姜草作家於2011年创作的同名网漫。 尽管去年热播的《MOVING 异能》同样受到瞩目，但《照明商店》首次尝试将姜草的真人化世界观进行综合，更细腻、更坚实地宣告了姜草宇宙的诞生。



故事以一间位於某个昏暗街区角落、在夜晚依然明亮的照明商店为背景展开，来到这里的尽是在生与死之间徘徊不定的人。 剧集前半段为说明这一设定而进行大量铺陈，一开始或许令人感到费解，但从第7集开始，剧情急速收回伏笔，人与人之间复杂的关系和感情令观众深受触动。



剧集结尾，杨成识刑警（裴晟佑 饰）在警局遇到一宗案件，是关於旌元高中发生的倒塌事故，负责刑警表示上头不让深入调查、只要求书面结案。 作为参考人来到警局的是一位女学生，杨刑警问她有没有受伤，少女抬头竟是《MOVING 异能》里的张喜秀（高允贞 饰），她淡定地说：「我不会受伤。」



不仅如此，杨刑警深夜造访荒废建筑时遇到一名年轻人，对方介绍自己是「江东区民，无业游民，金永卓」。 金永卓说：「对於死去的人而言，时间的流逝与他们无关。 所以我能看到，像这样。」随后打了一个响指！



< 조명가게 > 쿠키영상 - 타이밍 김영탁 등장

↓무빙 시즌1 시간능력자 김영탁

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这个金永卓是时间能力者，是姜草多部漫画《Timing》《Again》《Bridge》和《Hidden》的主角，在《MOVING 异能》第一季最后一集也有短暂登场，打响指即是他发动超能力「暂停时间」的动作。 因为剧中透露该金永卓的出生日期与演员俞承豪一模一样，一度有观众猜测姜草早已计划好请俞承豪来出演。 如今看来，这个角色最终交给了另一位实力派演员朴正民。



무빙 다음에 브릿지 제작 될 것 같은데??

시간 능력자 김영탁 등장 - 고삼 전학 pic.twitter.com/yIH1KRNcTt — (@ehayo1on9) September 13, 2023

目前《MOVING 异能》第二季已经确认制作，「姜草宇宙」接下来另一部作品可能是《Timing》《Again》《Bridge》《Hidden》其中之一，可以确定的是，Disney+正在对姜草的世界观进行大规模投注。 总的来说，《MOVING 异能》和《照明商店》算是相当令人满意的起步。



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