【韩网热门】死党突然告白：我和你前任在一起了！网友愤怒：绝交！绝交！

最好的朋友突然告白：对不起，没提前告诉你，我和你前任在一起了！你会是什么反应？？

这是theqoo最近十分火爆的内容，引发广大网友的讨论！



韩国网友评论：

1. 绝对不和这种人当朋友

2. 如果是在和我分手之后，隔了很久才开始交往的话，那就无所谓

3. 我朋友还会和自己亲妹妹的前男友交往

4. 太恶心了，会骂死他俩

5. 祝你幸福，居然捡走我不要的

6. 再见

7. 最后还结婚了

8. 总觉得两人会在我背后说我各种事情，绝交

9. 疯女人

10. 结婚的时候再叫我吧

11. 我会说：你这么缺男人吗？ 从今天开始我失去了一个朋友

12. 好好珍惜我扔掉的垃圾喔

13. 我当时是这么对我朋友说的：替你感到可惜

14. 绝交，如果不是狐狸精的话，做不出这种事情

15. 如果是已经和我分手的状态下两人才交往的话，没关系，如果是因为前任太渣才会分手，我会直接告诉朋友。实际上我的闺蜜和我前任在一起，最后还结婚、生子，过得很好，到现在都是我和我老公的好朋友

16. 原来我把疯子当朋友了啊

17. 渣男不值得拥有我朋友，我不会不开心，只会替闺蜜觉得可惜，我为什么要分手啊，不然他也不会和我闺蜜交往了

18. 真的在我身上发生了，他和我闺蜜分手后，又来纠缠我

19. 我会默默远离他们

20. 他俩都在一起了，那就说明他俩根本没觉得对不起我啊

21. 绝交，而且我还要告诉身边所有的人

22. 可是……你不是已经有老公了吗？

原文：https://theqoo.net/square/3501381688

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