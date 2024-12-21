【韓國K社小百科】尹錫悅夫人金建希紀錄片《第一夫人》上映，一票難求！觀眾看完氣炸：他們毀了這個國家

12月3日韓國總統尹錫悅宣布緊急戒嚴令，禁止國會活動，引發政壇混亂。155分鐘後，戒嚴令宣佈取消，隨即而來的是民眾們高漲的憤怒情緒，連續兩周進行彈劾示威。

在這動蕩的十多天內，一部關於尹錫悅妻子、現任韓國第一夫人金建希女士的紀錄片電影《第一夫人》於12月12日上映，鑒於當前尹錫悅因緊急戒嚴事態引發的後續風波以及彈劾局勢的背景下，該片的上映引發了更高的關注度。



《第一夫人》正面探討了金建希女士涉及的諸多風波，包括高價奢侈品包的受贈問題、楊坪高速公路路線更改事件，以及民間人士干預國政的疑雲等，此外，曾公開「金建希錄音」的記者李明洙（音譯）、向金建希贈送名牌包的牧師崔在榮，以及曾作為「Julie疑雲」證人的韓國國小跆拳道聯盟前會長安海旭（音譯）等相關人士也通過直接或間接的方式在影片中亮相。



影片自12日上映以來，一票難求，目前已經躋身票房榜第5名，看過的民眾無一不表達憤怒之情，透露：「第一夫人作為國家的象徵性人物，在文化和外交方面扮演著重要角色，但從這個標準來看，金建希明顯不達標」、「觀看電影的過程中讓我感到非常鬱悶，不禁不斷嘆氣。當尹錫悅總統的無能被揭露時，我感到非常憤怒。 而在涉及梨泰院慘案的部份時，我忍不住流下了眼淚」、「看完電影後，我憤怒難平，覺得總統夫婦毀了這個國家」等。



其實，自尹錫悅上任以來，關於第一夫人金建希的「黑料」就沒斷過，她本人想要打造「韓劇大女主」的人設，迷人的外表、知性的魅力、高學歷等，實則這些和她完全不相干，她疑似曾是陪酒小姐、整容、學歷造假、偷稅漏稅，還被指控涉嫌操縱股票市場。 韓劇《安娜》播出時，坊間都在是在影射第一夫人，她如同劇中的李安娜，通過一個謊言掩蓋另一個謊言，逐步走向韓國政壇的權力中心。



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