《黑暗榮耀》「空姐」車珠英變王后！史劇《元敬》前傳譜寫朝鮮王室愛戀

演員車珠英和李賢旭將演繹史劇《元敬》的前傳《元敬：端午的因緣》，詮釋宿命般的羅曼史。

TVING方面於19日宣佈「全新原創劇集《元敬：端午的因緣》（編劇李英美，導演金尚浩）確定於明年1月21日公開」。《元敬：端午的因緣》是tvN與TVING原創劇《元敬》的前傳，講述在一統天下之前，懷抱同樣夢想的元敬（車珠英 飾）與李芳遠（李賢旭 飾）命運般的初遇。

首批劇照也隨之公開，是與正篇截然不同的浪漫氛圍。 照片中元敬與芳遠突破高麗末期宮廷的規矩與目光，自由地分享著愛意。 溫暖的午後陽光下，元敬靠著大樹席地而坐，用手遮為躺在她膝上小憩的芳遠遮陽。 透過這張照片，可以一窺兩人尚未出現矛盾時互相愛戀的模樣。



製作組透露：「正篇將展現以政治夥伴聞名的元敬與李芳遠之間隱藏的熱烈故事，而前傳則聚焦於兩人命運般的初次相遇與彼此間的愛慕之情。 通過同時策劃並推出正篇與前傳，希望提高觀眾對單一作品的關注度。 觀眾將能夠體驗到完整講述一個故事的始與終的獨特感受。」

《元敬：端午的因緣》將於下月21日中午12點在TVING上線。 而在此之前，正篇《元敬》將於同月6日下午2點在TVING搶先公開第1、2集，並於當晚8點50分在tvN播出第1集。

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