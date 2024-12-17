【韓網熱門】預測是2024KBS演技大賞「大賞」候選人的4位演員：2男2女！

2024年的KBS演技大賞如約而至，將於12月31日隆重舉行，網友們預測了4位大賞候選人，最終將花落誰家呢？

1. 金荷娜（《抓住你的衣領》）

月火劇/ 2024.03.18. ~ 2024.05.07

最高收視率：3.8%



2. 林秀香（《美女與純情男》）

周末劇/ 2024.03.23. ~ 2024.09.22

最高收視率：21.4%



3. 智鉉寓（常譯池賢宇，《美女與純情男》）

周末劇/ 2024.03.23. ~ 2024.09.22

最高收視率：21.4%



4. 李順載（《狗話》）

水木劇 / 2024.09.25. ~ 2024.10.31

最高收視率 4.6%



韓國網友評論：

1. 一部都沒看過

2. 全都不知道

3. 只看過純情男，只看收視率的話林秀香或智鉉寓吧

4. 這收視率......

5. 全都是第一次聽說的劇

6. 作為《狗話》的忠實觀眾，希望順載老實拿

7. 週末劇的收視率也太低了吧

8. 希望林秀香拿到

9. 都去看《狗話》，李順載超級可愛，狗狗也很聰明

10. K社的電視劇全都要完蛋了

11. 頒什麼大賞啊，毫無意義，收視率、作品價值、觀眾反應，沒一個是好的，本來以為K社至少還有一個水木劇能看，現在只剩下《狗話》還算好看，很多好評，如果是這部拿獎的話，至少能看出努力了

12. 這些劇我竟然全都是第一次聽說

13. 李順載老師出席的話，應該是他拿，或者和林秀香一起拿

14. 李順載老師居然拍劇了

15. 林秀香演技真的很好

16. 收視率和話題性來看的話肯定是林秀香

17. 把獎頒給李順載老師和狗狗吧

18. 週末8點的電視劇，21%的收視率已經算低的了

19. 林秀香在那部劇裡太辛苦了

20. 肯定是林秀香，在那部完全不像話的電視劇裡大秀演技

原文：https://theqoo.net/hot/3533186644?filter_mode=normal

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