不懼ADOR！NewJeans開新帳號，Danielle公開兒童時唱生日歌的影片慶賀閔熙珍生日

NewJeans 成員 Danielle，為前 ADOR 代表閔熙珍送上生日祝福。

12月16日NewJeans的Danielle透過團隊的新社交帳號發布了一則影片，並寫道：「生日快樂，代表大人，來自小Dazzi boo（小Danielle）。」影片是Danielle兒時唱生日歌的可愛畫面，前ADOR代表閔熙珍點讚了此動態，看來雖然她以離開ADOR，仍與NewJeans成員們保持著緊密的關係。

此前，NewJeans宣布與ADOR解除專屬合約，並開設了新社交帳號，開始積極與粉絲互動。11月27日，NewJeans在緊急記者會上表示，因ADOR未在收到存證信函後14天內糾正違約事項，他們已決定自11月29日午夜起正式解除與ADOR的專屬合約，不再作為其旗下藝人活動。針對NewJeans的解約聲明，ADOR於12月3日向首爾中央地方法院提起了「專屬合約有效性確認訴訟」，希望法律明確合約仍然有效。

閔熙珍的生日祝福與點讚互動也讓粉絲們猜測，她與成員們的關係或許未因合約糾紛而受到影響。NewJeans的未來發展備受關注！

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