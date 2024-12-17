【韩网热门】预测是2024KBS演技大赏「大赏」候选人的4位演员：2男2女！

2024年的KBS演技大赏如约而至，将於12月31日隆重举行，网友们预测了4位大赏候选人，最终将花落谁家呢？

1. 金荷娜（《抓住你的衣领》）

月火剧/ 2024.03.18. ~ 2024.05.07

最高收视率：3.8%



2. 林秀香（《美女与纯情男》）

周末剧/ 2024.03.23. ~ 2024.09.22

最高收视率：21.4%



3. 智铉寓（常译池贤宇，《美女与纯情男》）

周末剧/ 2024.03.23. ~ 2024.09.22

最高收视率：21.4%



4. 李顺载（《狗话》）

水木剧 / 2024.09.25. ~ 2024.10.31

最高收视率 4.6%



韩国网友评论：

1. 一部都没看过

2. 全都不知道

3. 只看过纯情男，只看收视率的话林秀香或智铉寓吧

4. 这收视率......

5. 全都是第一次听说的剧

6. 作为《狗话》的忠实观众，希望顺载老实拿

7. 周末剧的收视率也太低了吧

8. 希望林秀香拿到

9. 都去看《狗话》，李顺载超级可爱，狗狗也很聪明

10. K社的电视剧全都要完蛋了

11. 颁什么大赏啊，毫无意义，收视率、作品价值、观众反应，没一个是好的，本来以为K社至少还有一个水木剧能看，现在只剩下《狗话》还算好看，很多好评，如果是这部拿奖的话，至少能看出努力了

12. 这些剧我竟然全都是第一次听说

13. 李顺载老师出席的话，应该是他拿，或者和林秀香一起拿

14. 李顺载老师居然拍剧了

15. 林秀香演技真的很好

16. 收视率和话题性来看的话肯定是林秀香

17. 把奖颁给李顺载老师和狗狗吧

18. 周末8点的电视剧，21%的收视率已经算低的了

19. 林秀香在那部剧里太辛苦了

20. 肯定是林秀香，在那部完全不像话的电视剧里大秀演技

原文：https://theqoo.net/hot/3533186644?filter_mode=normal

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻