羅PD金大明尋味秘訪台北，大吃麵線&鐵板燒&高粱酒、 盛讚是「全亞洲最棒的蝦子」！滿臉幸福預告下集去台南

「十五夜頻道」週五公開《跟著大明尋味跟去台灣》第一集，金大明帶著羅暎錫PD在台北四大據點逛吃逛吃，連本地人看了都流口水！還偶遇粉絲被一眼認出，真的超嗨~

金大明透露拍攝《機智醫生生活》期間曾瞞著申沅昊導演跑來台灣，那段經典台詞「流產不是妳的錯」就是在台灣放假期間背下來。 因為喜愛台灣的人情味和美食，所以即便相同價位和距離有很多旅遊選項，還是來了又來，並逐漸解鎖台北以外更多城市。

這次帶羅PD尋找美食，第一站來到西門町阿宗麵線。 羅PD一開始對於用湯匙吃麵線感到意外，試吃後大讚絕對是韓國人會喜歡的味道、連湯都喝到一滴不剩，金大明甚至想把它做成拌飯XD



第二站來到金大明大推的士林夜市阿益鐵板燒，兩人接連點了胡椒羊肉、蒜香雞腿、烤豆腐、炒蝦仁、金門高粱等等。 羅PD對於市井平價形象的鐵板燒感到新鮮，每品嘗一道料理都開心到不想講話：「用這個炒鞋墊也會好吃！」嘗到蝦子後更不斷稱讚Q彈新鮮，甚至大膽評價是「全亞洲最好吃」。



金大明則完全回憶起4年前的幸福感，還啟動老饕雷達，學鄰座男士把雞蛋捲和洋蔥一起拌飯吃，意外發現變成「黃油蛋胡椒粉炒飯」，驚喜連連。 眼尖網友指出鐵板燒師傅有包手刺青，隔空認定這家一定好吃XD



第三站來到雙城街夜市，買水果時雙雙被粉絲認出、親切合照。 金大明形容加蛋蔥抓餅是「北京烤鴨去掉鴨子的味道」，羅PD品嘗後認為十分中肯，讓人很好奇究竟是什麼味道XD

最後大明帶羅PD來到他喜歡的音樂酒吧Revolver，這次遇到《Biong Biong地球娛樂室》男粉絲來合照，最後在一杯高粱雞尾酒中結束了臺北美食之夜。



下一集預告會去金大明很喜歡也去了很多次的台南，認為台南類似韓國的慶州，很有傳統又很浪漫。 大明很期待台南篇超越目前觀看次數最多的乙支路篇（221萬次），讓我們拭目以待吧！XD

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