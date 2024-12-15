韓國「戒嚴令」後民眾產生PTSD：失眠、不安，半夜驚醒搜新聞

近期韓國政壇經歷了劇烈動蕩，總統尹錫悅在12月3日晚突然宣布國家進入緊急狀態，下達戒嚴令，時隔6個多小時後，又在國會的壓力下宣佈解除戒嚴令，另全體國民遭遇了動蕩不安的一晚。

戒嚴事態結束多日，越來越多市民控訴著精神上的衝擊。 韓媒「韓聯社」採訪了現年58歲、上世紀80年代的大學生崔某採訪時表示：「現在已經習慣了每天淩晨兩點前都無法入睡。 即使好不容易睡著了，中途醒來也會擔心是不是發生了什麼事情，於是打開新聞查看。」

崔某回憶道：「小時候看到的戒嚴令已經記不清了，但45年後再次經歷戒嚴，內心的震驚很難平復。 現在不僅是戒嚴，甚至還有局部戰爭的傳聞，更讓人感到不安。」（KSD備註：2024年12月3日是韓國自1987年民主化以來首次宣佈戒嚴。 韓國上一次實行戒嚴令是在1979年10月，當時前軍事獨裁者朴正熙被暗殺。 ）

30歲的職場人士宋成勛表示：「上周末參加了燭光集會，親眼目睹了總統彈劾案被駁回的情景，感到非常震驚。 我的同事們也都說無法集中精力工作，在這樣的情況下，談什麼'彈劾創傷'，只會讓人覺得無恥。」39歲的公司職員申某說道：「4歲的孩子無意中看到戒嚴部隊砸破國會窗戶進入的畫面後，一直重複問『那些人是誰』，我很擔心這段記憶會對孩子產生長久的影響。」



專家們透露這種「戒嚴創傷」可能發展為集體性的創傷后應激障礙（PTSD）檀國大學心理學教授任明浩（音譯）指出：「即使是沒有經歷過戒嚴的年輕一代，也可能因觀察學習效應而受到創傷。 通過電視看到的畫面不斷浮現在腦海中，甚至會出現迴避國會或軍人的癥狀。」

另一方面，反對尹總統彈劾的保守派市民則表達了因政治立場差異而與家人、親友發生衝突的困擾。當天，在首爾鐘路區東和免稅店前的反對彈劾集會上，82歲的崔某表示：「那些麻雀怎麼會懂鳳凰想要糾正不公選舉的意圖？ 40歲的兒子受全教組左傾化教育的影響，不分青紅皂白地稱尹總統為獨裁者，我們之間根本無法溝通。」。

目前不少民眾控訴精神壓力增加，眾人紛紛在網路上留言稱：「一直都很不安，比起戒嚴令，我更擔心未來韓國經濟不景氣，睡著之後會突然驚醒，韓國經濟在崩潰之中」、「沒經歷過的人不會懂得那種痛，彈劾創傷？ 4000萬國民遭受的創傷要如何治癒？ 擔心會有第二次戒嚴令的噩夢，差點就上演了80年代光州的場景了」等。

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