《芬蘭租屋生活》李東輝也陷入「哥哥」車銀優魅力頻頻誇讚！李帝勳迷糊到丟了包

tvN實境節目《芬蘭租屋生活》呈現四名都市男孩李帝勳、李東輝、郭東延與車銀優在芬蘭拉普蘭鄉村的生活，7日首播開出全國3.3%收視率，首都圈3.4%，成績不俗。
四人之中，李帝勳和李東輝本身就是認識多年的好友，李帝勳自己拍的片還特地幫李東輝寫個角色邀他演，更延攬李東輝到他開的經紀公司旗下當藝人；郭東延與車銀優則是舊識，六年前一起拍了《我的ID是江南美人》，劇中兩人是同居人，戲外在芬蘭也將再度同居。四個人芬蘭行前見面一見如故，尤其是李東輝和車銀優。
車銀優主動提到自己弟弟也叫「李東輝」（車銀優本名李東敏），笑說喊「東輝哥」很尷尬，李東輝搞笑地說：「我也不知道該怎麼辦，我也要叫他哥哥嗎？是不是該稱呼他為東敏哥？」車銀優也接球：「我覺得還不錯。」旁邊李帝勳笑到不行。
李東輝要車銀優就別叫「東輝哥」，喊「哥」就好了，但又補一槍：「但是……以後要是喝多了，可能也會叫錯。」鏡頭拍到郭東延笑到面紅耳赤要落淚。車銀優接著爆料李東輝、郭東延和自己都有欲妄當搞笑擔當，又是一陣笑聲。
到芬蘭以後，李東輝和車銀優還有更多Bromance，當郭東延吐槽李東輝「沒認真聽他說話，說天鵝在左邊窗外卻盯著右邊看」時，李東輝妙語：「天鵝明明就在左邊開車，還需要看什麼天鵝？晚上出去看什麼極光？我們身旁可是有車銀優。」話一出再次戳中郭東延笑穴，車銀優也露出迷人笑容更有動力地開車。
在距離租屋處15分鐘徒步路程的野外取水時，車銀優壓軸彎腰取水，李東輝又按捺不住了：「（取水的聲音）是不是不太一樣？」甚至模仿水聲，李帝勳幫腔：「連裝水的聲音都好美。」
李東輝果真在《芬蘭租屋生活》發揮不少次搞笑能力，和車銀優你來我往對話相當有哏，而李帝勳倒是展現了迷糊的一面，和精明的郭東延形成對比：李帝勳在馴鹿漢堡餐廳玩一玩遊戲機便「丟包」，把手袋（包包）丟著不管了，幸好郭東延看到後收了起來，否則李帝勳離開餐廳了還渾然不覺。此外，車銀優「真的弟弟」李東輝此集曾現身呢！和哥哥一樣擁美貌一度引發話題！
▼首集精彩片段（香港觀眾可於黃Viu收看完整節目）
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