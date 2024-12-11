BBGIRLS與GLG簽訂專屬合約！和H1-KEY成為同門，兩團都是逆襲女團

經紀公司GLG今（11）日宣布與女團BBGIRLS（原Brave Girls，現成員玟瑩、恩智、裕娜）簽訂專屬合約。

GLG對外宣布與BBGIRLS簽訂合約，預告會給予大力支援，使BBGIRLS能在各領域活躍活動，包括音樂和綜藝，請大家多多期待BBGIRLS展現的全新面貌。



其實GLG早在今年4月BBGIRLS離開韓國華納音樂後便開始合作，當時BBGIRLS自創「BBGIRLS COMPANY」正是交由GLG共同管理，而今簽訂專屬合約算是正式納入GLG麾下，和近年也因逆襲小有名氣的後輩女團H1-KEY成為同門。



BBGIRLS前身是Brave Girls，2021年以〈Rollin'〉逆襲，在各大音樂節目拿下一位，也受邀各大音樂頒獎典禮「拿獎拿到手軟」，可惜後續回歸的行程與宣傳不利，逐漸失色，2023年離開Brave娛樂加入韓國華納後更無起色。今年4月BBGIRLS離開華納且成員侑廷宣布退團，剩下三人成立「BBGIRLS COMPANY」並和GLG合作，雖無新作品但勤跑各大活動演唱。



如今BBGIRLS和GLG簽約正表達會更密切合作，前景值得期待，理由是GLG是知名的「小型經紀公司的奇蹟」之一，打造的女團H1-KEY成績不俗。H1-KEY 2022年出道，2023年發行的〈樓宇間的玫瑰〉（Rose Blossom）一個月後突如其來逆襲，人氣樂團DAY6成員Young K寫下的正面歌詞頗受歡迎，H1-KEY後來回歸的〈SEOUL〉便拿下首個一位，目前仍在穩定發展中，大眾對H1-KEY經常評價「有品牌特色」，認為除了成員本聲音色有識別度外，公司在選歌與包裝上也很有自我色彩。



大部分BBGIRLS粉絲Bbee都很看好BBGIRLS直接簽入GLG旗下、期待她們回歸能帶來重新讓人驚豔的歌曲。

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