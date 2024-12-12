《現在撥打的電話》原作作者大讚男女主：柳演錫完全符合我對「白司彥」的想像，蔡秀彬就是「洪熙珠」本人

柳演錫和蔡秀彬主演的《現在撥打的電話》開播後受到了廣泛的討論和好評，尤其是在懸疑與愛情題材的融合上表現出色。

《現在撥打的電話》以一通威脅電話為起點，講述了一對結婚三年的「櫥窗夫婦」（在外人面前展示恩愛的夫婦，形式婚姻）在這場秘密浪漫驚悚事件中的故事。 劇情以浪漫愛情結合懸疑為主，融合了契約婚姻、雙向暗戀等言情老梗，但通過快速的劇情推進和懸疑氛圍的營造，絲毫不覺得老套，每集還埋有伏筆，尤其是第四集達到劇情高潮。 主演柳演錫和蔡秀彬的表現也大受好評。 柳演錫細膩地詮釋了高冷而內心深情的角色，蔡秀彬則展現了堅韌與柔弱並存的特質，兩人之間的化學反應讓觀眾感到驚艷，成為劇中一大亮點。



隨著電視劇的熱播，原著網路小說和改編漫畫在KakaoPage上的關注度和銷量也大幅增長。 網路小說的閱讀量是之前的5倍，銷售額增長了14.6倍，還登上了Kakao Page全站網路小說日榜第一。 而為配合劇集推出的網路漫畫閱讀量增加了3.6倍，銷售額增長了6.9倍，並位列Kakao Page浪漫題材漫畫周榜第二。 原著作者「乾物女」更是對劇中主演柳演錫和蔡秀彬的表演稱讚不已，形容他們對角色的還原度高達200%。 作者還表示，柳演錫飾演的「白司彥」不僅符合她對角色的想像，更展現了比原著更精緻、更性感的魅力。 蔡秀彬飾演的「洪熙珠」被讚是原著角色的真實化身，其細膩的演技充分體現了人物的複雜情感。



此外，「乾物女」還對劇集新增角色和改編細節感到十分滿意，例如洪熙珠的大學學長、精神健康科醫生「池相祐」（許楠儁 飾）以及白司彥的粉絲兼當紅主播「羅柳悧」（張圭悧 飾）都是原作中沒有的角色，她認為這些改編使「溝通」主題更加深入。



同時劇集中一些細膩的情節處理也讓「乾物女」印象深刻，比如「白司彥」一直戴著婚戒的習慣、不經意喝下妻子喝過的酒、兩人相同的聊天背景和頭像等，這些細節強化了角色間的微妙關係和化學反應。

「乾物女」透露創作小說時希望展現這對「櫥窗夫妻」在極端情境下逐漸意識到對彼此的感情，而電視劇在處理這些劇情時刻畫得極具魅力，讓作為知曉劇情發展的她也成為了一名「本放死守」（準時觀看直播）的忠實觀眾。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞