《芬兰租屋生活》李东辉也陷入「哥哥」车银优魅力频频夸赞！李帝勋迷糊到丢了包

tvN实境节目《芬兰租屋生活》呈现四名都市男孩李帝勋、李东辉、郭东延与车银优在芬兰拉普兰乡村的生活，7日首播开出全国3.3%收视率，首都圈3.4%，成绩不俗。
四人之中，李帝勋和李东辉本身就是认识多年的好友，李帝勋自己拍的片还特地帮李东辉写个角色邀他演，更延揽李东辉到他开的经纪公司旗下当艺人；郭东延与车银优则是旧识，六年前一起拍了《我的ID是江南美人》，剧中两人是同居人，戏外在芬兰也将再度同居。四个人芬兰行前见面一见如故，尤其是李东辉和车银优。
车银优主动提到自己弟弟也叫「李东辉」（车银优本名李东敏），笑说喊「东辉哥」很尴尬，李东辉搞笑地说：「我也不知道该怎么办，我也要叫他哥哥吗？是不是该称呼他为东敏哥？」车银优也接球：「我觉得还不错。」旁边李帝勋笑到不行。
李东辉要车银优就别叫「东辉哥」，喊「哥」就好了，但又补一枪：「但是……以后要是喝多了，可能也会叫错。」镜头拍到郭东延笑到面红耳赤要落泪。车银优接著爆料李东辉、郭东延和自己都有欲妄当搞笑担当，又是一阵笑声。
到芬兰以后，李东辉和车银优还有更多Bromance，当郭东延吐槽李东辉「没认真听他说话，说天鹅在左边窗外却盯著右边看」时，李东辉妙语：「天鹅明明就在左边开车，还需要看什么天鹅？晚上出去看什么极光？我们身旁可是有车银优。」话一出再次戳中郭东延笑穴，车银优也露出迷人笑容更有动力地开车。
在距离租屋处15分钟徒步路程的野外取水时，车银优压轴弯腰取水，李东辉又按捺不住了：「（取水的声音）是不是不太一样？」甚至模仿水声，李帝勋帮腔：「连装水的声音都好美。」
李东辉果真在《芬兰租屋生活》发挥不少次搞笑能力，和车银优你来我往对话相当有哏，而李帝勋倒是展现了迷糊的一面，和精明的郭东延形成对比：李帝勋在驯鹿汉堡餐厅玩一玩游戏机便「丢包」，把手袋（包包）丢著不管了，幸好郭东延看到后收了起来，否则李帝勋离开餐厅了还浑然不觉。此外，车银优「真的弟弟」李东辉此集曾现身呢！和哥哥一样拥美貌一度引发话题！
▼首集精彩片段（香港观众可於黄Viu收看完整节目）
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