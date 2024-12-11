[有雷]《Face Me》案件出现惊人反转！整形名医李民基惊觉自己才是最大受害者！失去未婚妻＋记忆遭捏造（EP.7–8）

[有雷]《Face Me》将在今明两日播出第11集与12集的最终结局，从第7集开始剧情发生反转，原本一路上协助警方办案，从手术的视角回推犯罪过程，协助警方破案的医师李民基，最终要面对的仍是自己最难跨越的那道墙。

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《Face Me》细心又追求完美，不放过任何细节的整形医师车正民（李民基饰），总能从案件细节中找到患者心中真正烦恼的重点，以不同视角切入每一个案子，让女警李敏亨（韩智贤饰）也更容易循线破案。但剧情进行了前面6集后，仍须回到车正民如何面对自己过往的伤痛。车正民曾在7年前痛失未婚妻，在接到未婚妻最后一通电话后，要从医院赶回住处的他却也遭遇车祸，就此留下遗憾。



7年前车正民对於在未婚妻住处被逮捕的嫌犯李镇锡非常愤怒，加上近来几起案子，似乎都冲著车正民而来，案件的受害者都与他相关，而真凶也似乎不断提醒著车正民面对7年前的案件。车正民也得知7年前的嫌犯李镇锡已经出狱，并且李镇锡的妹妹，就是与他合作案件的刑警李敏亨。李敏亨则是难以理解哥哥的动机，加上哥哥不断表示自己并非真凶，也暗中展开更详细的调查。



李镇锡与车正民发生扭打，更说出一个惊人观点，他自始至终都觉得车正民才是杀害自己未婚妻的真凶！因为李镇锡抵达现场时，发现现场有人比他早到，并且当时被害人已死亡…车正民的记忆中，自己步出医院打算前往未婚妻所在位置时，就遭到车辆撞击而送入急诊室，但李敏亨却怎么也查不到这个交通事故的任何纪录。



车正民回到当时的医院，去向后辈们求证，发现后辈受到母亲之托，对他有所隐瞒。打从一开始，诊所打算与海外民丹岛合作并将车正民送到当地，也就是与这案件有所关联，虽说是想帮助他走出失去爱人的痛苦，但案情似乎并不单纯。正民其实是在走出未婚妻家时遭到车辆撞击，因此事故现场是未婚妻家并不是医院前，大家隐瞒他并且给了他假的记忆，到底为了掩盖什么样的事实？



李镇锡不断指称他在命案现场所见到的人就是车正民，到底是不是他或是另有其人？车正民接获李镇锡出没的消息而前往现场，却与妹妹李敏亨共同发现李镇锡已经倒卧在血泊中…谁是背后的big boss其实呼之欲出，身处同一诊所并且总是花天酒地的另一位医师李伊庚，是否有可能有不为人知的另一面？



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