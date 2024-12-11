終於可以看到啦！金大明＆羅PD《跟著大明尋味》台灣篇預告公開，將在12月13日播出！

好好奇金大明＆羅PD會在台灣吃什麼美食！

今日（11）頻道十五夜公開金大明在台灣拍攝《跟著大明尋味跟去台灣》的預告，他在台北101大樓前做開場，看到路人要經過時他還說：「啊～可以先過去，謝謝（中文）。」後來他就直接在馬路跑起來 XD



今年11月《Biong Biong地球娛樂室》快閃店在台北開幕，羅PD和兔瓏也到場和大家見面，金大明還驚喜探班。接著就有不少人偶遇羅PD和金大明在台南拍攝節目，讓許多粉絲都相當期待台灣篇的《跟著大明尋味》。預告一公開，也讓網友紛紛留言：「我等了很久，終於能吃到好吃的海外篇了」、「嗚哇！！！！很期待第二季！」、「我的飯友」、「真的帥氣的進軍海外，跟著尋味，跟著大明！！！ 很期待台灣篇」、「我下週要去台灣了！好期待」等等。

金大明與羅PD在《跟著大明尋味》中，公開自己的美食店名單。他對食物的獨特喜愛和有條理地傳達自己對食物的哲學，愉快的樣子也得到網友們熱烈的響應，影片也都獲得很高的關注。而台灣篇的《跟著大明尋味》將在12月13日晚上6點在頻道十五夜公開。



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