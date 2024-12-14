Disney+《照明商店》期間限定主題 Café 營業中！復刻劇中場景，在燈光中體會無限暖意

Disney+ 年度壓軸鉅獻﹑原創奇幻治癒韓劇《照明商店》於4日迎來首播，觀眾繼現象級神作《Moving超異能族》後，又再一次感受到韓國著名網絡漫畫作家姜草的強大吸引力！

為讓觀眾感受劇集的威力，Disney+ 將劇集神秘的主要場景「照明商店」移師到香港，於即日起至2025年1月1日，將九龍城一間極具特色的Café —「BLOSSOM 波甚珈琲」打造成《照明商店》期間限定主題Café，讓觀眾親歷劇中神秘的「照明商店」，感受劇集暖意及深度，多張劇照及姜草原著漫畫亦於限定店曝光， 照亮大家的聖誕及除夕佳節！



復刻劇集場景 《照明商店》期間限定Café正式營業

劇中「照明商店」是一間能連接陽間與陰間的神秘燈具店，每日都有徘徊於生死邊緣的「顧客」前來商店燃亮自己的燈泡以延續生命，從中把每一種「愛」背後的瘡疤縫合，一切奇幻﹑暖心﹑感動治癒的故事由此展開。Disney+ 將「照明商店」複製到香港，把藏在裡頭的暖心秘密也一併帶來等你發掘！寫著「照明商店」的燈箱招牌佇立在漆黑的九龍城街巷上，正亮著營業中的字句，走進這間非凡的咖啡店，你會發現店內各式燈具散發的燈光有著讓人卸下心防的魅力，不妨用一杯咖啡的時間好好反思人生，尋找燃亮生命的光，勢必帶給你咖啡及美食以外的獨特體會。



必訪打卡位—藏著故事的燈具

甫踏入《照明商店》期間限定主題Café門口已見到四周被復古﹑精美燈泡發出的暖光包圍，讓人仿如真實置身於《照明商店》的奇幻世界。劇中照明商店的每一個燈泡都藏著不為人知的故事，是代表生命的光，看過首播的觀眾必定超有共鳴；未開始追看的話，也快到限定店預熱，沉醉在暖黃燈光的魔力之下，回想人生過往的難忘時刻，也不忘跟每一盞藏著故事的燈具打卡，感受置身韓劇的氛圍！



Disney+ 《照明商店》劇照及姜草原著漫畫

一系列海報及劇照亦於店內多處位置展出，讓觀眾近距離欣賞黃金陣容朱智勛X朴寶英，以及其他多位亮眼主演的海報和劇照！Disney+ 更節錄了姜草原著漫畫具代表性的３個情景於店內公開，讓觀眾可以細賞姜草的畫作，及劇集的高還原度。



「尋光」留言區

對你來說，甚麼是燃亮生命的光？劇中多個角色在徘徊生死之間，於「照明商店」中尋覓光，限定店也特設留言區，讓大家在「照明商店」 café 中將心底的希望和暖意傳遞出去，貼在留言板上，分享專屬自己的「光源」。



《照明商店》限定飲品

《照明商店》期間限定主題Café致在為大家解除內心糾結，感受節日的無限暖意，由劇集暖心治癒的劇情及主題作為靈感，「BLOSSOM 波甚珈琲」團隊特別製作出一款無酒精限定版愛爾蘭咖啡（Spiced Non-alcoholic Irish Coffee），加入輕微辣味，讓你由內到外感受暖意，在「照明商店」中享受溫暖的秋冬！



《照明商店》角色珍藏明信片

店內每一盞燈代表一份暖意，顧客可以獲贈由Disney+ 精心準備的《照明商店》兩大主角朱智勛及朴寶英角色珍藏明信片！希望顧客可以帶著這份暖意離開，度過冬日佳節。

＊明信片款式隨機送出，不設退換。數量有限，先到先得，送完即止。如有任何爭議，華特迪士尼（香港）有限公司保留最終決定權。



約定大家，即日起到《照明商店》期間限定主題Café尋找燃亮自己生命的光，再踏上全新的旅程！

【《照明商店》期間限定Café】

日期：2024年12月4日至2025年1月1日

地點：九龍城南角道45號地舖（BLOSSOM 波甚珈琲）

營業時間：星期一﹑日：上午8時至晚上6時、星期二至六：上午8時至晚上11時



《照明商店》故事介紹

被韓國網漫迷奉為神作的《照明商店》敘述一家連接陽間與陰間的燈具店，凡是位於生死邊緣的人，只要從店裡買到燈泡就能活下去，藉此來講述徘徊在生與死之間的「顧客」的故事，從死亡直視自身情感，包括親情、友情、異性愛情、同性愛情。劇集揉合了奇幻、驚恐與暖心感人等元素，並以超強勁幕前陣容包括朱智勛、朴寶英、嚴泰九、金雪炫、李妊垠、金大明等實力演員演繹，以光怪陸離的劇情與角色設計為開端，逐步與觀眾揭示背後令人感動淚崩的故事。

於黑暗小巷盡頭永遠營業並發出光芒的「照明商店」，即將迎來那位指甲長於指腹上的女子、那位耳朵會流出沙子的男人、那位全身濕透的司機、那位走不出巷子的小男孩、那位被遺忘的同學。每一次陰森可怕的叩門，都是敲開來者內心的開端。（Disney+ 年度壓軸原創韓劇《照明商店》現正獨家熱播，逢周三更新最新兩集，12月18日上線大結局，敬請期待。）



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