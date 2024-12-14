韓國超敏感時期！林英雄、車銀優、韓韶禧全被罵，網友變「糾察隊」

韓國總統尹錫悅因宣佈緊急戒嚴令引發全國民眾憤怒，全國範圍內掀起了要求彈劾總統的示威活動，包括在首爾汝矣島國會議事堂前的大規模集會。 同時，眾多明星在社交媒體上的發聲也引發了廣泛關注。

12月7日下午3點起，汝矣島國會議事堂前舉行了要求彈劾尹錫悅總統的燭光集會。 集會前後包括朴寶英、高旻示、高賢廷、李棟旭、高我星、申素律、李艾兒、B1A4成員孔燦、CNU，NMIXX成員圭珍，以及ZEROBASEONE成員朴乾旭等多位明星通過社交媒體號召民眾參加集會或表達對參與者的關心。

然而一部份網民對一些明星在此敏感時局下未表達立場或發佈日常內容的行為提出批評，引發爭議。 例如，林英雄在7日通過社交媒體發文慶祝寵物狗的生日，並配上合影。 一些網民批評他在當前局勢下發佈此類內容，尤其是某在線社區上傳的一則聲稱與林英雄私訊互動的文章引發了更多爭議。

根據該文章，一名網民通過私訊向林英雄留言：「現在局勢這樣，您在幹什麼？」林英雄回復：「什麼？」對此網民進一步說道：「總統宣佈違憲戒嚴，全國民眾正在集會，雖然不指望您發聲，但您真的很無動於衷啊。 經歷過前一次戒嚴令的群體，不正是您的主要粉絲群體嗎？」林英雄回復稱：「我又不是政治人物，為什麼要發聲？」這一對話迅速引發熱議。 隨著爭議不斷發酵，也有人質疑這些對話的真實性。 有韓媒試圖聯繫林英雄所屬公司以確認真偽，但對方保持沉默。

（延伸閱讀：尹錫悅彈劾案引全國民關注！林英雄私訊冷漠回「我是政治家嗎？爲什麼要發聲」遭韓網友罵翻！）

除了林英雄，車銀優因在社交媒體發佈畫報照片而遭遇「當前局勢下為何要發這樣的照片」的批評。 同樣韓韶禧、金妍兒、NewJeans成員諧潾因12月6日參加某奢侈品牌活動也受到了指責。 此外許多未公開表態的知名人士也因保持沉默而遭到批評甚至惡評。



與此同時，一些在線論壇和社交媒體上甚至開始整理未表態明星的名單，集中狙擊。 更多的網民則是對此行為表示擔憂，認為這是另一種形式的「審查」，表達或不表達對當前局勢的看法是個人的自由，這同樣適用於公眾人物。 公眾人物沒有義務必須發聲，也不應因此被強迫或指責。 將憤怒發洩在明星身上既不合理也不公平。 在這樣的危機時刻，保持日常生活的力量同樣重要，唯有如此才能堅持更久並達到更遠的目標。 對於發聲的人，給予支持是值得提倡的，但過度的批評需要克制。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞