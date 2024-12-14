「2024白醋王」誕生！《現在撥打的電話》EP.6搶先看影片：柳演錫不顧旁人眼光，抱起蔡秀彬瘋狂轉圈

【多圖】今晚由柳演錫和蔡秀彬主演的 MBC 熱門韓劇《現在撥打的電話》釋出了兩部搶先看影片，男女主甜蜜互動引發大量關注！第六集一定要順利播出啊～～～。

本劇目前收視平穩，且網上討論度相當熱烈，深受觀眾喜愛。因為是12集的短劇，所以從一開始的劇情就發展快速，結合了劇情、愛情、懸疑、驚悚和動作片等多種元素融入在浪漫的大支柱中，特別是在海外反應相當好，在 Netflix 上排名全球第二。







▼搶先看影片一：公司運動會，兩人三腳，贏了之後白司彥（柳演錫 飾）不顧旁人眼光，抱起洪熙珠（蔡秀彬 飾）瘋狂轉圈圈！但在不知情的同事們眼裡，變成了已婚男上司抱起了新來的已婚女員工，太尷尬啦！XD

▼搶先看影片二：「2024白醋王」誕生！白司彥心中瘋狂碎唸：洪熙珠旁邊的位置，只能是我的～。







由於總統戒嚴事件而在上週遺憾停播的《現在撥打的電話》，也引來許多劇迷向官方抗議，目前昨晚順利播出的EP.5也相當精彩，期待今晚EP.6能順利播出。（第6集將於14日今晚9點50分播出。）









Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞