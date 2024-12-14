Disney+《照明商店》期间限定主题 Café 营业中！复刻剧中场景，在灯光中体会无限暖意

Disney+ 年度压轴巨献、原创奇幻治愈韩剧《照明商店》於4日迎来首播，观众继现象级神作《Moving超异能族》后，又再一次感受到韩国著名网络漫画作家姜草的强大吸引力！

为让观众感受剧集的威力，Disney+ 将剧集神秘的主要场景「照明商店」移师到香港，於即日起至2025年1月1日，将九龙城一间极具特色的Café —「BLOSSOM 波甚珈琲」打造成《照明商店》期间限定主题Café，让观众亲历剧中神秘的「照明商店」，感受剧集暖意及深度，多张剧照及姜草原著漫画亦於限定店曝光， 照亮大家的圣诞及除夕佳节！



复刻剧集场景 《照明商店》期间限定Café正式营业

剧中「照明商店」是一间能连接阳间与阴间的神秘灯具店，每日都有徘徊於生死边缘的「顾客」前来商店燃亮自己的灯泡以延续生命，从中把每一种「爱」背后的疮疤缝合，一切奇幻、暖心、感动治愈的故事由此展开。Disney+ 将「照明商店」复制到香港，把藏在里头的暖心秘密也一并带来等你发掘！写著「照明商店」的灯箱招牌伫立在漆黑的九龙城街巷上，正亮著营业中的字句，走进这间非凡的咖啡店，你会发现店内各式灯具散发的灯光有著让人卸下心防的魅力，不妨用一杯咖啡的时间好好反思人生，寻找燃亮生命的光，势必带给你咖啡及美食以外的独特体会。



必访打卡位—藏著故事的灯具

甫踏入《照明商店》期间限定主题Café门口已见到四周被复古、精美灯泡发出的暖光包围，让人仿如真实置身於《照明商店》的奇幻世界。剧中照明商店的每一个灯泡都藏著不为人知的故事，是代表生命的光，看过首播的观众必定超有共鸣；未开始追看的话，也快到限定店预热，沉醉在暖黄灯光的魔力之下，回想人生过往的难忘时刻，也不忘跟每一盏藏著故事的灯具打卡，感受置身韩剧的氛围！



Disney+ 《照明商店》剧照及姜草原著漫画

一系列海报及剧照亦於店内多处位置展出，让观众近距离欣赏黄金阵容朱智勋X朴宝英，以及其他多位亮眼主演的海报和剧照！Disney+ 更节录了姜草原著漫画具代表性的３个情景於店内公开，让观众可以细赏姜草的画作，及剧集的高还原度。



「寻光」留言区

对你来说，甚么是燃亮生命的光？剧中多个角色在徘徊生死之间，於「照明商店」中寻觅光，限定店也特设留言区，让大家在「照明商店」 café 中将心底的希望和暖意传递出去，贴在留言板上，分享专属自己的「光源」。



《照明商店》限定饮品

《照明商店》期间限定主题Café致在为大家解除内心纠结，感受节日的无限暖意，由剧集暖心治愈的剧情及主题作为灵感，「BLOSSOM 波甚珈琲」团队特别制作出一款无酒精限定版爱尔兰咖啡（Spiced Non-alcoholic Irish Coffee），加入轻微辣味，让你由内到外感受暖意，在「照明商店」中享受温暖的秋冬！



《照明商店》角色珍藏明信片

店内每一盏灯代表一份暖意，顾客可以获赠由Disney+ 精心准备的《照明商店》两大主角朱智勋及朴宝英角色珍藏明信片！希望顾客可以带著这份暖意离开，度过冬日佳节。

＊明信片款式随机送出，不设退换。数量有限，先到先得，送完即止。如有任何争议，华特迪士尼（香港）有限公司保留最终决定权。



约定大家，即日起到《照明商店》期间限定主题Café寻找燃亮自己生命的光，再踏上全新的旅程！

【《照明商店》期间限定Café】

日期：2024年12月4日至2025年1月1日

地点：九龙城南角道45号地铺（BLOSSOM 波甚珈琲）

营业时间：星期一、日：上午8时至晚上6时、星期二至六：上午8时至晚上11时



《照明商店》故事介绍

被韩国网漫迷奉为神作的《照明商店》叙述一家连接阳间与阴间的灯具店，凡是位於生死边缘的人，只要从店里买到灯泡就能活下去，藉此来讲述徘徊在生与死之间的「顾客」的故事，从死亡直视自身情感，包括亲情、友情、异性爱情、同性爱情。剧集揉合了奇幻、惊恐与暖心感人等元素，并以超强劲幕前阵容包括朱智勋、朴宝英、严泰九、金雪炫、李妊垠、金大明等实力演员演绎，以光怪陆离的剧情与角色设计为开端，逐步与观众揭示背后令人感动泪崩的故事。

於黑暗小巷尽头永远营业并发出光芒的「照明商店」，即将迎来那位指甲长於指腹上的女子、那位耳朵会流出沙子的男人、那位全身湿透的司机、那位走不出巷子的小男孩、那位被遗忘的同学。每一次阴森可怕的叩门，都是敲开来者内心的开端。（Disney+ 年度压轴原创韩剧《照明商店》现正独家热播，逢周三更新最新两集，12月18日上线大结局，敬请期待。）



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