【韓網熱帖】大韓赤十字社推出「SEVENTEEN小卡」紀念品，捐血人數暴增69%

為鼓勵年輕人參與捐血，大韓赤十字社首爾南部血液院所屬的13個捐血中心從本月12日開始，在既有的文化商品券、漢堡套餐交換券基礎上，為捐血人士新增提供「SEVENTEEN小卡」這一選項。

據悉舉辦這一活動後，新加入的捐血人數比之前多了68.8%。 與去年相似時間段相比，捐血人數也增加了80.6%。 新加入的捐血者中81.7%都是10代和20代年輕人。



網上也有很多人分享捐血後獲得SEVENTEEN小卡的經驗，表示既參與了志願活動又能獲得小卡、又對SEVENTEEN表達愛意，堪稱一箭三雕。

大韓紅十字會人士透露：「原本準備了1千張照片小卡，因為反應太好已經追加訂製了。 紅十字會內部也認為偶像照片小卡對於吸引新人很有效果。 」

세븐틴 헌혈포카 실물영접

원트에 울강아띠들 만났다..ᰔ pic.twitter.com/1aUf7Gx3YD — 체고야(@chae9ya) January 16, 2024

韓國網友評論：

1. 真棒！

2. 請推廣到全國吧

3. 如果給我本命的卡我也要去

4. 請拿走全國克拉的血吧，克拉們很會吃，血也很好

5. 克拉們經常以SEVENTEEN為藉口吃好吃的、跑演唱會、努力運動... 請多多抽血...

6. 所有偶像都請考慮出獻血小卡

7. 這種聯名真的很棒

8. 甚至還是雙變卡？！

9. 防彈少年團、SEVENTEEN、BLACKPINK、NewJeans、IVE、林英雄任選其一都會有很多人去吧kk

10. 如果把各個偶像團的小卡輪流發一遍，應該能大量獲取全國的健康血液kkk

11. 克拉版許三觀賣血記

12. 建議跟各家經紀公司合作，推出限定版「獻血之家ver.」專屬小卡kkk

13. 用血換來的照片，原來是真的

14. 真的是善良的影響力

15. 這是歧視其他城市，大田市也需要，快點！

出處：https://theqoo.net/hot/3083998992

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