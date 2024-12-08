本月捐血送ZEROBASEONE精美小卡套组！助力公益温暖寒冬

大韩赤十字社血液管理本部昨日（6日）宣布了一项活动消息，即日起至本月31日，参与捐血的民众将可获得男团ZEROBASEONE（以下简称ZB1）的精美照片卡。

ZB1了解血液不足的严重性，因此积极参与这次的宣传活动。 相关人士表示：「捐血能够挽救宝贵的生命。 我们希望通过这次活动提高大众对捐血的关注。」



活动期间，每位献血人士可以获得一张ZB1的照片卡，包括9张个人照片及2张团体照片（分为4人和5人小组）。 《DICON》杂志也参与了此次捐血活动，提供了与ZB1合作拍摄的照片。



血液管理本部表示，冬季是血液供应最为短缺的时期，对ZB1和《DICON》致力於生命分享和推广捐血文化的善举深表感谢，相信这次活动将掀起捐血热潮，帮助冬季血液供应维持稳定。

血液是挽救需要输血患者生命的唯一方式，由於无法长期保存，必须保持适当的血液库存量，因此需要持续且稳定的捐血行动。

不仅是ZB1，今年1月，大韩赤十字社还曾推出捐血赠送SEVENTEEN小卡的活动，令新加入的捐血人数增加了68.8%，与去年相似时间段相比，捐血人数更增加80.6%，尤其在10代和20代年轻人中最有号召力，效果十分显著。



此外，此次活动将於以下地点参与：首尔中央血液中心、首尔南部血液中心、首尔东部血液中心、京畿血液中心、江原血液中心、济州血液中心下属的捐血车及捐血屋等。

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