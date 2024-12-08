苦練手語3個月！《聽說》女主角盧允瑞與導演來台宣傳〜許願品嘗牛肉麵、滷肉飯以及「便當」！

改編自同名台灣青春愛情經典電影《聽說》，由盧允瑞、紅炅、金珉周主演，12月7日盧允瑞也與導演趙宣浩共同現身西門町，第一次來台的兩人相當興奮，特別是盧允瑞看見現場聚集的眾多粉絲們，更是訝異自己在台灣的人氣。

盧允瑞身著碎花紋澎裙小洋裝與導演一同現身，為自己主演的新作《聽說》進行媒體聯訪宣傳以及於映後進行舞台問候，與觀眾們見面，盧允瑞表示能夠來到《聽說》的原作地台灣，感到相當神奇，與其說想要到什麼台灣的觀光景點或夜市，她與導演都異口同聲表示，更希望能到台灣原版《聽說》所拍攝的街道感受一下片中的氛圍。



盧允瑞對於所有聚集來看她的粉絲們相當感謝，更是在電子聯訪空檔與遠處的粉絲們眼神示意，或是做出粉絲們想要的手勢，粉絲服務相當到位，並且在盧允瑞與導演結束拍攝暫時要回到休息室時，她更特地停下腳步為粉絲們一一簽名，讓在場粉絲們大呼太幸運了！盧允瑞與導演更於特定場次播映後與觀影粉絲們見面問候，她也準備了片中的手語來教大家，包含「你好」、「我是夏天」、「請多多關照」、「我喜歡你」等等，拍照時也不忘比出自己的手語名字。



盧允瑞與導演都是第一次訪台，問到台灣美食，盧允瑞許願品嘗牛肉麵以及滷肉飯，趙導演更是中華美食愛好者，提到想要嘗試看看台灣的「蔥爆牛肉」這道菜。而《聽說》電影中男主角家中開的是便當店，兩人也表示希望能嘗試看看道地的台灣便當。



在《聽說》電影中，盧允瑞、紅炅、金珉周三人都展現出流利的手語，盧允瑞表示大約花了2.5到3個月左右的時間學習手語，除了一週三次的基本課程以外，三人更是利用額外的時間租借場地不斷練習，三人也因此變得更熟悉，就連在拍攝現場也都會用手語開玩笑，導演透露甚至連工作人員都以為三人是不是用手語在說別人壞話了呢！可見得三人手語的流利程度。



導演對三位演員在手語及表情上的表現也都非常滿意，說起選角的原因，導演表示自己在改編《聽說》電影劇本時，就覺得這三位演員的特質與導演心目中的劇本角色完全相符，於是選角部分很快就依照導演心中所想而完成了。而導演也認為三位演員個性的特色，也是韓版《聽說》與原版最大的不同，期待台灣觀眾們也能感受到韓版《聽說》的魅力所在。



導演表示，重拍的改編作品原本就比原創多了些難度，想保留原著的優點，也希望加入創新元素。導演想保留的是那一份純粹的情感，尤其是男主角凝望女主角的眼神。另外自己最喜愛原著沒有的場景，也就是公車上的三人手語交談，另外泳池的告白戲也是導演相當喜愛的名場面。《聽說》已在12月6日全台上映。



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