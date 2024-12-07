不僅電視節目，網綜也紛紛停播！羅暎錫《出差十五夜》劉在錫《風向GO》下週再見

受到緊急戒嚴令影響，昨日多檔電視綜藝和劇集宣佈本週停播，網路綜藝《出差十五夜》和《風向GO》也按下暫停鍵，取消了原定本週上架的新一期內容。

羅暎錫PD團隊的YT帳號「十五夜頻道」原定於12月6日更新每週五的固定內容，昨晚通過頻道社群宣佈取消：「原計劃於今日上傳的週五固定內容將暫停一週。 會在下週帶來更好的內容。」



劉在錫的YT帳號「DdeunDdeun」《藉口罷了》不久前推出衍生節目《風向GO》，原計劃與週日（8日）更新，昨晚也宣佈延後上傳，暫停一週。



雖然兩個頻道都未特別說明臨時停更的具體原因，但很多人認為是基於對再次面臨總統彈劾局面的社會氛圍的判斷。

「頻道十五夜」是擁有668萬訂閱者的大型YT頻道，招牌節目《出差十五夜》最近三期是SM娛樂公司特別篇，總觀看次數達到1240萬。 而《風向GO》由劉在錫、池錫辰、梁世燦及演員黃晸玟共同出演，記錄他們在不依靠應用程式輔助的情況下進行越南旅行的過程，前兩期分別達到了872萬次和583萬次觀看，成為曆代級人氣內容。



自昨日開始，韓國三大電視台MBC、SBS、KBS 1TV，以及JTBC、MBN和Channel A等綜合編成頻道，都因尹總統彈劾案的推進，紛紛停播戲劇與綜藝節目、改以新聞特別節目取代，受影響節目包括《現在撥打的電話》《我獨自生活》《認識的哥哥》《人氣歌謠》等等。



然而，網路綜藝節目與電視台不同，影片只需上傳至頻道即可，無需考慮新聞特別節目或更換節目表的問題。 然而，「十五夜頻道」和《風向GO》不僅僅是單純的網絡綜藝，它們背後是綜藝界重量級人物羅暎錫PD與劉在錫，在當前局勢下公開這類內容被認為不合時宜。

網友們雖然對於看不到本周更新感到遺憾，但多數人表達了支持與共鳴，認為這是「正確的決定」。 由於頻道和出演者影響力巨大，此次決定也將以獨特形式帶來正面的影響力。

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