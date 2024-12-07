《照明商店》體驗空間營業啦！趕快到台北中山商圈打卡：沉浸式體驗劇中場景、還有韓式拍貼機！

Disney+《照明商店》改編自姜草創作的同名網絡漫畫，由演員金熙元擔任導演、姜草親自為該劇創作劇本。
主演陣容也超華麗，包括朱智勛、朴寶英、裴晟佑、嚴泰九、金雪炫、李姃垠、金敏荷、朴赫權、金大明、申銀秀、金善華、金基海。
《照明商店》講述在販售照明燈具的商店裡，連接陽間與陰間的生者與亡者的故事，12月4日已經在 Disney+ 上線首4集。由於《照明商店》是恐怖＋驚悚元素相結合，因此有不少網友看完前4集表示被嚇到，但...細細品嘗後就會發現，故事核心都是與「人」息息相關，也讓人期待接下來的播出。
現在台北中山商圈也出現一間神秘的「照明商店」，讓大家能夠沉浸式體驗劇中氛圍，每個角落都可以拍好拍滿，裡面有現在很夯的韓式拍貼機，更有著「復刻燈泡商店」和「公車亭」兩種經典場景可以選擇。還有寄明信片抽獎活動，寫下思念與祝福的話傳遞給你所愛的人，投入照明信箱，燈泡亮起就完成抽獎哦！
以為這樣就結束了嗎？No～No～ 在體驗完「照明商店」後，把照片上傳到 Disney+ 這篇貼文的留言處，就有機會抽到《照明商店》演員親筆簽名海報，還有留言抽《照明商店》限量好禮的活動，這麼多好康，大家趕快去參加啦～！
【《照明商店》台北體驗空間】（免費入場）
地點：台北市中山區中山北路二段36巷21號（可以於 Google Map 搜尋Disney+ 照明商店）
展期：即日起至 12/22 （日）
營業時間：11：00～23：00
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