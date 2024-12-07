不仅电视节目，网综也纷纷停播！罗暎锡《出差十五夜》刘在锡《风向GO》下周再见

受到紧急戒严令影响，昨日多档电视综艺和剧集宣布本周停播，网路综艺《出差十五夜》和《风向GO》也按下暂停键，取消了原定本周上架的新一期内容。

罗暎锡PD的YT帐号「十五夜频道」原定於12月6日更新每周五的固定内容，昨晚通过频道社群宣布取消：「原计划於今日上传的周五固定内容将暂停一周。 会在下周带来更好的内容。」



刘在锡的YT账号「DdeunDdeun」《藉口罢了》不久前推出衍生节目《风向GO》，原计划与周日（8日）更新，昨晚也宣布延后上传，暂停一周。



虽然两个频道都未特别说明临时停更的具体原因，但很多人认为是基於对再次面临总统弹劾局面的社会氛围的判断。

「频道十五夜」是拥有668万订阅者的大型YT频道，招牌节目《出差十五夜》最近三期是SM娱乐公司特别篇，总观看次数达到1240万。 而《风向GO》由刘在锡、池锡辰、梁世灿及演员黄晸玟共同出演，记录他们在不依靠应用程式辅助的情况下进行越南旅行的过程，前两期分别达到了872万次和583万次观看，成为历代级人气内容。



自昨日开始，韩国三大电视台MBC、SBS、KBS 1TV，以及JTBC、MBN和Channel A等综合编成频道，都因尹总统弹劾案的推进，纷纷停播戏剧与综艺节目、改以新闻特别节目取代，受影响节目包括《现在拨打的电话》《我独自生活》《认识的哥哥》《人气歌谣》等等。



然而，网路综艺节目与电视台不同，影片只需上传至频道即可，无需考虑新闻特别节目或更换节目表的问题。 然而，「十五夜频道」和《风向GO》不仅仅是单纯的网络综艺，它们背后是综艺界重量级人物罗暎锡PD与刘在锡，在当前局势下公开这类内容被认为不合时宜。

网友们虽然对於看不到本周更新感到遗憾，但多数人表达了支持与共鸣，认为这是「正确的决定」。 由於频道和出演者影响力巨大，此次决定也将以独特形式带来正面的影响力。

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