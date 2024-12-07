因緊急戒嚴餘波！熱播劇《現在撥打的電話》本週停播，韓網友氣炸「這都是因為誰」、柳演錫喊話「下週見」

《現在撥打的電話》之前還宣布第5集將延長10分鐘，讓許多觀眾都相當期待，沒想到又要等一週 ㅠㅠㅠㅠㅠ

MBC 在6日表示：「原訂金土劇《現在撥打的電話》將在6日播出第5集和7日播出第6集，因《新聞特別報導》而停播，希望觀眾們能諒解。」



《現在撥打的電話》由柳演錫、蔡秀彬主演，講述一對政治聯姻3年、彼此沒有交流的「櫥窗夫婦」，因一通綁架犯的恐嚇電話而開始的火熱浪漫史。目前播出4集，全國收視率爲 5.7%，在 Netflix 也登上全球第二、在多個國家排名第一，展現出超高的人氣。



對於本週停播，柳演錫也在 IG 限時動態分享停播消息，並和劇迷們喊話：「see you next week ㅜㅠ」。但...停播消息也讓不少韓網友氣翻，紛紛表示：「這都是因為誰」、「各方面都很悲傷，希望下週能看得開心」、「至少上傳到 Netflix 上吧ㅜㅜ下週一天公開2集」、「這部電視劇是最近唯一的樂趣，真煩人」、「你這個狗崽子居然搶走了我的日常生活」、「雖然一直等待這一天，但時局... 等國家恢復後，我會好好看的，嗚嗚」、「真想盡快結束彈劾，回到平凡的日常生活中」、「我爲了看這個堅持了一週」、「白司彥下週見」等等。



此前，尹錫悅總統於3日晚宣佈緊急戒嚴令，在突然宣佈戒嚴2小時30多分鐘後的4日凌晨，國會通過要求解除緊急戒嚴的決議案，尹錫悅總統在宣佈戒嚴6個小時後解除了該決議案。但包括無線台在內的各電視台都編制新聞特別報導，報導戒嚴相關消息，因此不少電視劇和綜藝節目都停播了。

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