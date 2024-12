Spotify公布2024年K-Pop總回顧：BTS防彈少年團領跑全球播放量，Jimin《Who》年度最熱門

作為全球最受歡迎的音樂串流平台,Spotify於12月5日發布了2024年度總回顧Wrapped,向所有為今年的突破性和文化塑造做出貢獻的粉絲、藝人和創作者致以敬意。 從迅速竄紅的明星到全新的音樂流派,Spotify上的音樂不斷突破界限,邁向全球舞台。

今年的Spotify年度總回顧特別聚焦K-Pop,這一全球文化現象已吸引數百萬聽眾。

2024 Spotify年度回顧:K-Pop藝人與歌曲榜單

BTS防彈少年團今年累積了39億次串流播放,成為2024年「全球最多播放的K-Pop藝人(Global Top K-Pop Artist)」。成員柾國(第2)和Jimin(第4)也與Stray Kids(第3)和 NewJeans(第5)一起躋身全球K-Pop播放量TOP 5。





在歌曲榜方面,Jimin 的《Who》登上「年度最多串流收聽次數K-Pop 歌曲(most-streamed K-Pop Songs of the Year)」榜首。 這首歌自發行以來一直保持在榜單上遊,並最終加入Spotify的「十億俱樂部」。 第2和第3分別是柾國的《Seven (feat. Latto)》和《Standing Next to You》,第4是V的靈魂R&B獨唱曲《Love Me Again》,第5是新人女團ILLIT的《Magnetic》。





2024年是K-Pop的里程碑之年

對於K-Pop而言,2024年是極具意義的一年,十億級播放量的突破、新星的誕生以及跨國藝人合作,無不反應了K-Pop在粉絲長久熱情推動下取得的非凡成就。

除了《Seven (feat. Latto)》播放量突破20億次之外,《Standing Next to You》亦成為柾國的第二首「十億俱樂部」歌曲。 此外,Jimin 的《Like Crazy》也在全球年度K-Pop歌曲榜排名第8。

令人激動的新星誕生

除了ILLIT的《Magnetic》之外,入選「RADAR新勢力」的女團BABYMONSTER 的《SHEESH》也登上K-Pop全球播放量第15。 BABYMONSTER以其強大的表演和獨特前衛的聲音引發關注,在今年收聽次數最多的K-Pop藝人榜上名列第18位,成為今年最值得關注的新人之一。





此外,獨立搖滾樂wave to earth進入榜單第17,標誌著韓國獨立音樂在全球舞台的成長。



跨國合作企劃在全球范圍的推動作用

2024年也見證了多場標誌性合作。 ROSÉ與火星人Bruno Mars驚喜合作的《APT.》,以及LISA和ROSALÍA合作的《New Woman 》,分別在「年度最多串流收聽次數K-Pop 歌曲」上排名第6和第16。





Spotify韓國音樂總監Jungjoo Park表示:「每一個K-Pop里程碑和冠軍單曲的背後,都離不開粉絲們的熱情。 他們不僅收聽音樂,也在將K-Pop塑造成當今Spotify上的文化現象方面發揮了關鍵作用。 Spotify年度總回顧不僅僅反思這一年的音樂,更慶祝粉絲們為他們所愛的藝人做出的所有影響——從推動突破性藝人和成就,到影響這一流派的持續發展。」



【2024年Spotify年度總回顧全球K-Pop完整榜單】

全球最多播放的 K-Pop藝人(Global Top K-Pop Artist)

BTS

柾國

Stray Kids

Jimin

NewJeans

BLACKPINK

V

JENNIE

LE SSERAFIM

SEVENTEEEN

ENHYPEN

TWICE

aespa

TOMORROW X TOGETHER

LISA

(G)I-IDLE

Wave to Earth

BABYMONSTER

IVE

Agust D

年度最多串流收聽次數K-Pop 歌曲(most-streamed K-Pop Songs of the Year)

《Who》 - Jimin

《Seven (feat. Latto)》 - 柾國

《Magnetic》 - ILLIT

《APT.》 - ROSÉ & Bruno Mars

《FRI(END)S》 - V

《Like Crazy》 - Jimin

《3D (feat. Jack Harlow)》 - 柾國

《Rockstar》 - LISA

《Perfect Night》 - LE SSERAFIM

《Smart》 - LE SSERAFIM

《Super Shy》 - NewJeans

《Drama》 - aespa

《SHEESH》 - BABYMONSTER

《New Woman (feat. ROSALÍA)》 - LISA

《Supernova》 - aespa

《EASY》 - LE SSERAFIM

《Haegeum》 - Agust D

《The Astronaut》 - JIN

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞