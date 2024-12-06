Spotify公布2024年K-Pop总回顾：BTS防弹少年团领跑全球播放量，Jimin《Who》年度最热门

作为全球最受欢迎的音乐串流平台，Spotify於12月5日发布了2024年度总回顾Wrapped，向所有为今年的突破性和文化塑造做出贡献的粉丝、艺人和创作者致以敬意。 从迅速窜红的明星到全新的音乐流派，Spotify上的音乐不断突破界限，迈向全球舞台。

今年的Spotify年度总回顾特别聚焦K-Pop，这一全球文化现象已吸引数百万听众。

2024 Spotify年度回顾：K-Pop艺人与歌曲榜单

BTS防弹少年团今年累积了39亿次串流播放，成为2024年全球最多播放的K-Pop艺人（Global Top K-Pop Artist）。成员柾国（第2）和Jimin（第4）也与Stray Kids（第3）和 NewJeans（第5）一起跻身全球K-Pop播放量TOP 5。





在歌曲榜方面，Jimin 的《Who》登上年度最多串流收听次数K-Pop 歌曲（most-streamed K-Pop Songs of the Year）榜首。 这首歌自发行以来一直保持在榜单上游，并最终加入Spotify的「十亿俱乐部」。 第2和第3分别是柾国的《Seven （feat. Latto）》和《Standing Next to You》，第4是V的灵魂R&B独唱曲《Love Me Again》，第5是新人女团ILLIT的《Magnetic》。





2024年是K-Pop的里程碑之年

对於K-Pop而言，2024年是极具意义的一年，十亿级播放量的突破、新星的诞生以及跨国艺人合作，无不反应了K-Pop在粉丝长久热情推动下取得的非凡成就。

除了《Seven （feat. Latto）》播放量突破20亿次之外，《Standing Next to You》亦成为柾国的第二首「十亿俱乐部」歌曲。 此外，Jimin 的《Like Crazy》也在全球年度K-Pop歌曲榜排名第8。

令人激动的新星诞生

除了ILLIT的《Magnetic》之外，入选「RADAR新势力」的女团BABYMONSTER 的《SHEESH》也登上K-Pop全球播放量第15。 BABYMONSTER以其强大的表演和独特前卫的声音引发关注，在今年收听次数最多的K-Pop艺人榜上名列第18位，成为今年最值得关注的新人之一。





此外，独立摇滚乐团wave to earth进入榜单第17，标志著韩国独立音乐在全球舞台的成长。



跨国合作企划在全球范围的推动作用

2024年也见证了多场标志性合作。 ROSÉ与火星人Bruno Mars惊喜合作的《APT.》，以及LISA和ROSALÍA合作的《New Woman 》，分别在今年的K-Pop全球播放量排行榜上位居第6和第16。





Spotify韩国音乐总监Jungjoo Park表示：「每一个K-Pop里程碑和冠军单曲的背后，都离不开粉丝们的热情。 他们不仅收听音乐，也将K-Pop塑造成当今Spotify上的文化现象。 Spotify年度总回顾不仅反思这一年的音乐，更致敬粉丝们为他们所爱的艺人做出的所有贡献——从推动突破性艺人和成就，到影响这一流派的持续发展。」



【2024年Spotify年度总回顾全球K-Pop完整榜单】

Global Top K-Pop Artists of the Year, 2024

1. BTS

2. 柾国

3. Stray Kids

4. Jimin

5. NewJeans

6. BLACKPINK

7. V

8. JENNIE

9. LE SSERAFIM

10. SEVENTEEEN

11. ENHYPEN

12. TWICE

13. aespa

14. TOMORROW X TOGETHER

15. LISA

16. (G)I-IDLE

17. Wave to Earth

18. BABYMONSTER

19. IVE

20. Agust D

Global Top K-Pop Songs of the Year, 2024

1. 《Who》 - Jimin

2. 《Seven （feat. Latto）》 - 柾国

3. 《Standing Next to You》 - 柾国

4. 《Love Me Again》 - V

5. 《Magnetic》 - ILLIT

6. 《APT.》 - ROSÉ & Bruno Mars

7. 《FRI(END)S》 - V

8. 《Like Crazy》 - Jimin

9. 《3D （feat. Jack Harlow）》 - 柾国

10. 《Rockstar》 - LISA

11. 《Perfect Night》 - LE SSERAFIM

12. 《Smart》 - LE SSERAFIM

13. 《Super Shy》 - NewJeans

14. 《Drama》 - aespa

15. 《SHEESH》 - BABYMONSTER

16. 《New Woman (feat. ROSALÍA)》 - LISA

17. 《Supernova》 - aespa

18. 《EASY》 - LE SSERAFIM

19. 《Haegeum》 - Agust D

20. 《The Astronaut》 - JIN

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