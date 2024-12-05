「相信你們也能判斷」《羅曼史是別冊附錄》演員李權勳赴國會勸說軍隊後輩勿動武受讚賞！

韓國3日深夜到4日凌晨因總統尹錫悅宣布緊急戒嚴造成不小的風波，尤其是國會。為了反對尹錫悅草率地頒布戒嚴，國會議員試圖趕往國會議事堂欲投票認定戒嚴無效，同時間警方與戒嚴部隊受命進駐國會維安。

不僅國會議員，媒體、民眾也都想進到國會了解狀況，從各大媒體、YouTuber放送的畫面可見雖然沒有暴力衝突，但推擠得相當厲害，而一名YouTuber「黃記者」拍下了一幕相對冷靜的場面，是演員李權勳（이관훈）對後輩軍人柔性勸說。

畫面中可看見李權勳站到戒嚴部隊前喊話：「孩子啊，我是707（特種兵707特殊大隊）的前輩，我也是707，知道你們是接到命令才來的，但應該要冷靜下來，了解了嗎？哥我退役約20年了，李寬勳中士，現在也正做演藝活動，真的是你們的前輩。哥和同期同袍通電話了，聽說正在搭直升機過來。我因為擔心才來的，不管是誰的命令，你們不也會看YouTube那些嗎？不要太費力氣阻攔了知道嗎？相信你們也會做出判斷的。我擔心議員和民眾，也擔心你們，所以不要做出不必要的行動知道了嗎？」



▼黃記者戒嚴時期國會外直播影片（已定位1:49:00）



李權勳面前的部隊沒有任何回應也沒有眼神交流，不過收看黃記者直播的網友見到這幕忍不住喊帥，在戒嚴短時間迅速落幕後，李權勳的作為被廣泛地讚許並轉發，X（原Twitter）、YouTube網友說「能向後輩這樣說話真的很感謝……當兵是不可避免的，戒嚴還是根據戰時狀況命令，如果不服從會被判死刑的，國家為什麼會這樣」、「是那麼溫柔又帥氣」、「長得帥人格也帥」……



「真的很帥氣，是很帥氣的前輩，尤其是冷靜又具有說服力的時候」、「是一位真正的軍中前輩。如果發生肢體衝突，707後輩的未來會一片黑暗，因為他們不得不承受恥辱」、「我有一個兒子，明年要去軍隊，當看到演員李權勳時很感動，謝謝你安慰了可能很緊張的士兵，你是一個很棒的人」……等等。



李權勳確實是大韓民國陸軍707特種部隊出身，是模特兒也是演員，曾演出《Voice》（聲命線）嫌犯、《Black》殺手，還有《羅曼史是別冊附錄》出版社營業科長「李勝真」、《新入史官丘海昤》「角鐵」等等，目前在濟州島開有一家餐廳。



▼《Black》現身畫面



▼《羅曼史是別冊附錄》



▼《新入史官丘海昤》



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞