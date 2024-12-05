金秀賢&金智媛《淚之女王》橫掃亞洲權威獎項：AAA亞洲影藝創意大獎「最佳導演」& ATA亞洲電視大獎「最佳劇本」

由金秀賢和金智媛主演的tvN電視劇《淚之女王》播出後在多國引起轟動，近日，亞太地區的兩個重量級獎項不約而同為它授予大獎，再次證實了這部劇在各國觀眾中的人氣。

12月4日，2024 亞洲影藝創意大獎（Asia Academy Creative Awards，以下簡稱AAA）在新加坡舉辦，《淚之女王》獲得「最佳導演獎」。 AAA是亞洲最大規模的內容創意獎項，彙集了來自17個國家的優秀作品，由新加坡非營利組織「亞洲創意藝術學院」舉辦，旨在表彰來自亞太地區的優秀影視作品和節目內容。 此外，《淚之女王》還入圍了最佳劇本獎，展現了其在劇作上的獨特魅力。



不僅如此，在11月30日於印尼雅加達舉辦的第29屆亞洲電視大獎（Asian Television Awards，以下簡稱ATA）中，《淚之女王》憑藉熟悉又不失新穎的愛情故事從眾多作品中脫穎而出，斬獲「最佳劇本獎」。 該劇擊敗了中國電視劇《蓮花樓》、泰國電視劇《不曾遺忘的暮色》以及新加坡電視劇《夜櫻（Last Madame： Sisters of the Night）》等競爭對手，展現了韓劇在國際市場的號召力。ATA創辦於1996年，被公認為亞洲最具權威的媒體頒獎典禮之一，由新加坡的廣播電視週刊《亞洲電視》發起和組織-132曹政奭81-名評委通過嚴格評審選出獲獎作品。



此外，《淚之女王》講述財閥千金與里長之子結婚三年後重新尋回真愛的故事，大結局以24.9%收視率刷新tvN有史以來最高紀錄，同時在全球流媒體Netflix上累計觀看時長超過6億小時，連續15周進入Netflix全球排行榜前十。



據悉，《淚之女王》製作公司Studio Dragon的母公司CJ ENM已於上月與土耳其製作公司O3 Medya和Dass Yapim簽訂版權協定，將推出土耳其版《淚之女王》。 未來，該劇還計畫在更多國家推出翻拍版本，擴大韓劇的全球影響力。

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