「相信你们也能判断」《罗曼史是别册附录》演员李权勋赴国会劝说军队后辈勿动武受赞赏！

韩国3日深夜到4日凌晨因总统尹锡悦宣布紧急戒严造成不小的风波，尤其是国会。为了反对尹锡悦草率地颁布戒严，国会议员试图赶往国会议事堂欲投票认定戒严无效，同时间警方与戒严部队受命进驻国会维安。

不仅国会议员，媒体、民众也都想进到国会了解状况，从各大媒体、YouTuber放送的画面可见虽然没有暴力冲突，但推挤得相当厉害，而一名YouTuber「黄记者」拍下了一幕相对冷静的场面，是演员李权勋（이관훈）对后辈军人柔性劝说。

画面中可看见李权勋站到戒严部队前喊话：「孩子啊，我是707（特种兵707特殊大队）的前辈，我也是707，知道你们是接到命令才来的，但应该要冷静下来，了解了吗？哥我退役约20年了，李宽勋中士，现在也正做演艺活动，真的是你们的前辈。哥和同期同袍通电话了，听说正在搭直升机过来。我因为担心才来的，不管是谁的命令，你们不也会看YouTube那些吗？不要太费力气阻拦了知道吗？相信你们也会做出判断的。我担心议员和民众，也担心你们，所以不要做出不必要的行动知道了吗？」



▼黄记者戒严时期国会外直播影片（已定位1:49:00）



李权勋面前的部队没有任何回应也没有眼神交流，不过收看黄记者直播的网友见到这幕忍不住喊帅，在戒严短时间迅速落幕后，李权勋的作为被广泛地赞许并转发，X（原Twitter）、YouTube网友说「能向后辈这样说话真的很感谢……当兵是不可避免的，戒严还是根据战时状况命令，如果不服从会被判死刑的，国家为什么会这样」、「是那么温柔又帅气」、「长得帅人格也帅」……



「真的很帅气，是很帅气的前辈，尤其是冷静又具有说服力的时候」、「是一位真正的军中前辈。如果发生肢体冲突，707后辈的未来会一片黑暗，因为他们不得不承受耻辱」、「我有一个儿子，明年要去军队，当看到演员李权勋时很感动，谢谢你安慰了可能很紧张的士兵，你是一个很棒的人」……等等。



李权勋确实是大韩民国陆军707特种部队出身，是模特儿也是演员，曾演出《Voice》（声命线）嫌犯、《Black》杀手，还有《罗曼史是别册附录》出版社营业科长「李胜真」、《新入史官丘海昤》「角铁」等等，目前在济州岛开有一家餐厅。



▼《Black》现身画面



▼《罗曼史是别册附录》



▼《新入史官丘海昤》



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