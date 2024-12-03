《小女子》《My Damn Business》演員朴民載於中國因心臟驟停去世

昨（2）日韓國演藝圈再度傳出悲傷消息，曾演《小女子》、《Numbers：大廈之林的監視者們》、《My Damn Business》的演員朴民載（박민재，又譯朴敏宰）過世。

朴民載的IG昨日突然發了一則貼文，照片竟是朴民載的葬禮訊息，上頭寫到葬禮於梨大首爾醫院葬禮場9號室，貼文文字則寫：「我親愛的哥哥安息了，希望盡可能多點人來看看哥哥。無法一一聯繫，敬請見諒。」



朴民載經紀公司Bigtitle發文證實：「大家好，這裡是演員朴民載所屬公司Bigtitle。熱愛演技、總是盡力而為的美好演員朴民載要上天堂了。非常感謝大家對於演員朴民載的喜愛和關懷，雖然現在看不見他的演技了，但會記住曾是Bigtitle演員的他。祈求故人冥福，Bigtitle敬上。」



據經紀公司相關人士透露，年僅32歲的朴民載是11月29日於中國旅行途中心臟驟停過世，Bigtitle黃珠惠帶表痛心發文：「為了征服中國要去旅行一個月的小子，卻開始了漫長的旅行。非常慌亂非常無言以對……對家人而言更是悲傷……民載啊，我們要說的話還是……要做的事情也……無法計算……民載啊……雖然時間很短，但代表還是很感謝你，也很抱歉。無限……演員朴民載，這五個字我一定不會忘記的。」代表說的「時間很短」，指的是朴民載加入公司不久，是今年3月才加入Bigtitle。



朴民載去世前的兩次11月的發文都是風景照，最後一次就是過世前一天28日，雖然不確定地點是否為中國，但11月他出現過中國哈爾濱麗迪酒吧又出現延吉麗迪酒吧，和DJ BBOMI、Dj.shark一同演出。兩名DJ和朴民載許多友人一樣，發出朴民載的葬禮訊息悼念。



朴民載2021年曾演出話劇《循環定律》，電視劇則曾演出過《刑警MR.LEE》（2021）、《小女子》（2022）《寶拉！黛博拉》（2023）、《權貴復仇》（法錢，2023）、《Numbers：大廈之林的監視者們》（2023）、《高麗契丹戰爭》（2023~2024）……等等，還演過網路劇《只要動動手指》，最新作品是兩週前才結局的BL網路劇《My Damn Business》，在裡頭飾演男主角尹秀安的學長「朴永燦」。

▼話劇《循環定律》（左為朴民載）



▼朴民載於《My Damn Business》EP.6現身



朴民載將在明（4）日上午韓國時間9時30分出殯。

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