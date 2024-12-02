CUBE娛樂官宣女團(G)I-DLE全員續約，打碎七年魔咒！

昨日（G）I-DLE出席MMA頒獎禮時，隊長田小娟首次透露全員續約消息，今日所屬社CUBE正式官宣了這一決定。

CUBE娛樂表示， 與（G）I-DLE成員們進行了深入的討論，包括合約已經期滿的田小娟，以及合約尚未期滿的成員薇娟、Minnie、雨琦及舒華在內，五位成員已全部完成續約。



CUBE娛樂：「（G）I-DLE出以深厚的信賴關係為基礎、以飛得更高為夢想進行了續約，向（G）I-DLE以及等候消息多時的各位粉絲表達感謝。 本次續約進一步鞏固了（G）I-DLE七年來積累的品牌，我們會全力支持（G）I-DLE登上更高、更廣闊的舞台。」

此前，（G）I-DLE成員田小娟的專屬合約已經在11月到期，很多人猜測她會離開CUBE娛樂。 昨日，（G）I-DLE在2024 MMA頒獎禮獲得大賞之一的「年度製作獎」，小娟發表感言時首次透露全員續約消息：「我們五個人決定一起續約。 今天上臺之前就決定了，明年、後年、一輩子，我們五個人都會在一起，希望 Neverland 不要擔心，明年我們會用更好的音樂回報大家。」



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