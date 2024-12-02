[有雷]《現在撥打的電話》腹背受敵的蔡秀彬最大秘密竟被公開〜看似逐漸軟化的夫妻關係卻又遭遇危機！（EP.3–4）

[有雷]《現在撥打的電話》描述政治世家出身，與家人關係並不融洽的十任總統府帥氣發言人白司彥（柳演錫飾）與代替姐姐出嫁的報社集團二女兒，出色的手語翻譯師洪熙珠（蔡秀彬飾），兩人生硬的婚姻關係令熙珠想逃離，卻發現司彥處處維護著她，似乎是真心愛著她？

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熙珠撿到了綁匪的變聲器手機，竟冒充歹徒與丈夫白司彥談判，要求他與熙珠離婚。但歹徒竟轉而攻擊司彥，往辦公室送炸彈而造成司彥同事們受傷，自己也狼狽地回到家中，熙珠擔心東窗事發，但司彥眼中卻只擔心熙珠的安危。在機械停車場，熙珠又再度被鎖在車子中，歹徒依舊觀察著她，想給她警告。





原來熙珠兒時是意外事件中的唯一倖存者，母親為了取得報社會長的同情，要求熙珠成為失語症患者，犧牲自己的聲音再也不說話，但因為這個缺陷讓她備受白家長輩責難與嫌棄。她讓失智的生父住在療養院，但卻也成了歹徒的目標之一，歹徒知道自己的手機在熙珠手上，並且熙珠也冒名與白司彥進行對話，於是歹徒威脅將對熙珠父親不利，熙珠趕往療養院時幸好有驚無險，但她自己卻感到莫名無助，腹背受敵沒人能依靠，此時白司彥也收到了岳父似乎失蹤的消息而趕往療養院，並接走了無助的熙珠。



白司彥貼心地為熙珠父親更換了療養院，也處處照顧著熙珠的狀態。但在車上他聽見了熙珠嗚咽的哭聲，為她能夠發出聲音感到驚奇。司彥也鼓勵熙珠爭取總統府專屬的手語翻譯師的職務，熙珠展現出過人的翻譯速度，連白司彥都吃驚，因為她幾乎能夠預測白司彥的下一句話而直接翻譯為手語，令全場感到不可思議。司彥也終於了解到熙珠是位強韌又執著的人，希望夫妻能敞開心胸了解彼此更多。





在一場晚會上，熙珠以報社二女兒的身分出席，沒人知道她代替姐姐嫁給了白司彥，並且她看見姐姐在SNS上宣告已回韓國，她擔心事態越來越嚴重，於是來到頂樓用歹徒的手機聯繫司彥，也再度提出離婚的要求，司彥稍早從行車紀錄器發現了熙珠能夠正常說話的秘密，也將歹徒變聲後的聲音還原處理，司彥來到頂樓，看見了正拿著手機的熙珠！如果不能說話，她為何以手機通話中？而司彥能發現正在與他通話的歹徒，其實就在眼前？熙珠面臨最大危機！到底接下來司彥會如何對待她？



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