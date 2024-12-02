GFRIEND终於要回来了！明年1月发行新歌还有演唱会！海报6成员身影已让人激动！

GFRIEND 2021年突然各奔东西为K-POP投下震撼弹， 2024年年底终於要重新活动！

今（2）日凌晨，GFRIEND官方IG更睽违3年半更新，发布了一支LOGO MOTION，GFRIEND熟悉的〈今天开始我们〉（Me gustas tu）响起，接著是BUDDY们强而有力的应援声，还有一句副歌part「你让我心动，我们从今天开始」预告GFRIEND就要重启。根据SOURCE MUSIC，GFRIEND包含新歌在内的特别专辑《Season of Memories》就在明年1月13日发行，新歌音源会於前一周1月6日下午率先公开。



除了新歌消息外还有演唱会！《Season of Memories》同名演唱会1月18、19日於首尔奥林匹克公园奥林匹克大厅举行，六成员Sowon所愿、Yerin睿隣、Eunha银河、Yuju裕株、SinB信飞与SinB严智凌晨同时公布此消息，公开的演唱会大雪纷飞正应景，成员们在一片雪地上同聚，即便只是身影都已让粉丝BUDDY们感动不已。



GFRIEND於十周年之际发行特别专辑并开启演唱会，正是6成员的愿望，想为粉丝送上珍贵回忆，期待「那个时节我们都爱的女团」GFRIEND回归！



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