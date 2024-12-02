梁鉉錫親自公開「YG 2025年」計畫！TREASURE回歸＆換隊長、WINNER、BLACKPINK等世界巡演！

今天（2日）YG娛樂梁鉉錫親自公開 TREASURE 的回歸日程和2025年的計劃。

首先，梁鉉錫表示 TREASURE 將於5日先公開新曲〈LAST NIGHT》，預計在明年2月發行迷你專輯、希望在7～8月左右發行正規專輯，並承諾：「明年會努力展開更多今年未能完成的活動。」接著梁鉉錫說：「TREASURE 想要展現與以往不同、嘗試更特別概念的概念，希望能夠展現成員們真實的情感、更親近大家的音樂，正在準備這樣的專輯。」



此外，TREASURE 的內部也發生變化，以2025年1月1日爲起點，將由金俊奎、ASAHI 接棒崔玹碩、朴志焄擔任新隊長。而 TREASURE 計畫在明年3月舉行特別粉絲見面會、10月展開世界巡迴演唱會。

梁鉉錫還提到「YG 2025年」的計畫，表示 BABYMONSTER（日前已經宣布將在1月25、26日在首爾KSPO DOME開唱）、WINNER（宋旻浩＆姜昇潤都將在12月退伍）、AKMU、BLACKPINK 都將在這一年啟動世界巡演。最後梁鉉錫表示：「在 YG 等待出道的練習生們很多，具體的出道日期以後會再告訴大家的。」讓大家對新人組合的推出充滿期待。



影片一公開，也讓網友紛紛表示：「2NE1 的新曲和安可演唱會呢」、「能看出來 YG 失敗的理由」、「希望也能成爲計劃嗎」、「在等 WINNER、BLACKPINK 的專輯，堅持住 嗚嗚」、「究竟能守住幾個呢」、「BABYMONSTER 多出幾首歌曲吧」、「爲什麼換隊長？正規專輯的希望是什麼？」、「追TREASURE 是我人生中最辛苦的追星，公司總是給我帶來苦難」、「我的新年目標應該更具體吧」、「那邊沒有人工作嗎」、「大型企劃公司真是令人吃驚！真是的...」等等。

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