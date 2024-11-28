四大男神集結！車銀優男友感爆發之作《芬蘭租屋生活》的7大令人期待之處～

由車銀優、李帝勳、李東輝和郭東延出演的全新體驗型綜藝節目《芬蘭租屋生活》以沒網路、沒水電的芬蘭鄉村為背景，講述四位大男孩在當地體驗合租生活，感受世界幸福指數排名第一的芬蘭人與眾不同的氛圍。節目組公佈鑽石級演出陣容後便引發熱烈關注，一起看看《芬蘭租屋生活》的7大令人期待之處。

1. 車銀優行走的畫報

車銀優甫出道就以「漫撕男」外號風靡中外，形象貴氣的他更是大小品牌的寵兒！今次他於《芬蘭租屋生活》展現男神親民一面，除了和三位拍檔騎馬體驗自然生活，他也親力親為到超市入貨，男友感爆發，一舉手一投足尤如拍攝雜誌封面，令人不禁大讚「太帥了」。不過看到車銀優喝水都帥氣滿分的李東輝也忍不住直呼：「適可而止！」想一睹車銀優調皮可愛的模樣，只在《芬蘭租屋生活》。



2. 李帝勳搞笑基因爆發

近年李帝勳憑藉Viu Original原創系列《模範的士》人氣再創高峰，過去專注演技的他今年屢屢亮相節目宣傳作品，當時便獲得不少觀眾大讚綜藝感十足，因此他率領三位弟弟演出《芬蘭租屋生活》的消息傳出後，令人倍感期待。日前官方釋出節目預告，只見李帝勳自稱電臀舞王並突然跳起電臀舞，讓郭東延抱頭崩潰道：「我看過《初戀築夢101》啊！」意即李帝勳豁出去的舉動，幾乎讓人忘記了戲中國民初戀的模樣！



3. 李帝勳李東輝Bromance情

李帝勳自2021年離開經理人公司後便宣佈自立門戶，一手創立全新經紀公司「COMPANY ON」榮升老闆，李東輝則在2023年加盟旗下；今年二人不但共同主演韓劇《搜查班長1958》，更一起出演劉在錫主持的綜藝節目《玩什麼好呢》和《藉口GO》，展現了老闆和所屬藝人之間的獨有默契，令人更加期待李李CP的Bromance情。



4. 車銀優郭東延同齡朋友

車銀優和郭東延同樣出生於1997年，屬於韓國人口中的「同齡親咕」；其實他們早於2018年便在人氣韓劇《我的ID是江南美人》中碰頭，劇中郭東延飾演的是車銀優系上的學長，二人之後更成為室友，六年後，他們的化學反應依舊備受關注。



5. 原始生活化學反應

在日前釋出的預告中，節目組公開了四人的「全新」形象，電臀舞王李帝勳、消防員李東輝、野人郭東延和百厭星（頑皮鬼）車銀優，他們為了生活自給自足－－李帝勳開著拖拉機運載弟弟、郭東延砍柴收割等，到底四位從未於同一部作品出現的男星如何生活在同一屋簷下？



6. 自然環境美不勝收

作為連續七年全世界最幸福的國度，芬蘭是不少人夢寐以求的旅遊勝地，因此《芬蘭租屋生活》製作人透露，節目將圍繞四位演員在芬蘭鄉村，展開超貼近大自然的新生活方式，預計將為觀眾帶來大量山水美景，好讓各位透過「黃Viu」眼睛去旅行。



7. 與當地人溫暖互動

《芬蘭租屋生活》的另一看點，正是四位演員與當地人真實的互動接觸，據悉節目中不乏與鄰居們一同相處、互相幫忙的場景，所有畫面都是一般遊客無法體驗到的生活模式，為大家帶來更多芬蘭不為人知的趣味。《芬蘭租屋生活》將於12月6日起逢星期五在「黃Viu」上架，香港觀眾萬勿錯過。



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