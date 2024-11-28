《酒醉羅曼史》李鍾元「前女友」現身，金世正醋意大爆發，終於看透了自己的心意（EP.7-8）

《酒醉羅曼史》劇情進入佳境，蔡龍珠（金世正 飾）和尹珉主（李鍾元 飾）互訴衷腸，終於確認了彼此的心意。

第7集中，尹珉主得知與蔡龍珠的緣分後難掩激動之情，但蔡龍珠的情感卻似乎有所不同。 在團隊新產品首批樣品發佈當天，蔡龍珠來到村莊，卻聽到村民們因尹敏珉主的「事事皆與蔡龍珠有關」而發出的無奈抱怨。 看到似乎在等待自己的尹珉主，蔡龍珠的心情愈發沉重。尹珉主體貼地說道：「如果讓我等到你願意開口為止，我會等下去，所以不要再迴避我了。 」蔡龍珠答應道：「等我理清心緒後一定會告訴你，我也不會再逃避。 」



蔡龍珠隨後去了白谷里。因昨夜暴雨引發山體滑坡，後山傳來求助報警聲，村裡一片忙亂。擔憂與自己失聯的尹敏柱的蔡龍珠，不顧勸阻沖向了後山。尹珉主向因擔心而找來的蔡龍珠道歉，表示需要時間思考前往她身邊的方式。 而蔡龍珠坦言，面對尹珉主的「你沒事吧」的關切時，第一次說出了內心所想。尹珉主將蔡龍珠擁入懷中。



蔡龍珠和尹珉主因得知沈邏吾（河慜赫 飾）的父親倒下的消息，匆匆趕往首爾。 看著熟練安頓一切的蔡龍珠，尹珉主關心地問：「還好嗎？ 你這樣熟練地建議別人，是不是因為自己經歷過這些？ 一個人受了很多苦吧。 」他的話輕輕撫慰了或許有些疲憊的蔡龍珠過去的時光。

出了醫院，尹珉主送蔡龍珠回家，並在奶奶的邀請下進入了蔡龍珠的家。兩人一起準備晚餐，看電視，度過了平凡又溫馨的一天。 蔡龍珠熟睡後，尹珉主無意間從口中得知了她隱藏了六年的秘密。 六年前，蔡龍珠為了救尹珉主，未能接到奶奶的電話，回家後才發現奶奶已經倒下。錯過黃金搶救時間的她，不僅賣力籌措奶奶的手術費和康復費，還因此不得不從特種部隊退伍。 原來過去的六年，蔡龍珠不是為自己，而是為了奶奶而活。明白了蔡龍珠隱藏自己情感與喜好的原因後，尹珉主自責地說：「原來讓你變成這樣的人，是我。」第二天，當蔡龍珠去找尹珉主時，他只留下一張寫著「對不起，因為我」的字條後消失了。 蔡龍珠決定放下過去沉重的悔恨，努力走向尹珉主。



第8集中，在新產品開發毫無進展的情況下，市場行銷團隊的常務副對蔡龍珠施加了壓力。 雖然尹珉主很擔心顯得憂心忡忡的蔡龍珠，但又害怕自己的安慰會成為負擔，因此猶豫不決。蔡龍珠看到尹珉主發來的「加油」簡訊會心一笑，但對自己的情感依然無法定義，感到困惑。

TF團隊因為反覆的會議而筋疲力盡，就在這時，蔡龍珠突然靈光一現。她提出了一個與「尊重個人喜好時代」完美契合的創意——「微醺啤酒」概念，即同時推出不同酒精濃度的啤酒，讓消費者根據自己的喜好進行選擇。 這個概念被確定後蔡龍珠的心情也隨之輕鬆了許多。 然而她在釀酒廠遇到了意想不到的客人——一位自稱是白木酒業市場部經理的林珠希（表藝珍 飾）。 林珠希對尹敏柱打招呼道：「好久不見了，前男友。」隨後講述了從「情侶暱稱」到高中時期的戀愛趣事，瞬間觸發了蔡龍珠的「醋意開關」。



看到蔡龍珠嫉妒的樣子，尹珉主打趣她，隨後直接向她提議約會。雖然蔡龍珠害羞地支吾著，以「同事」關係劃清界限，但尹珉主卻堅定地說：「那就當同事去吧，我會把它當作約會來進行。」約會當天蔡龍珠以與平日截然不同的裝扮出現，讓尹珉主感到心動。 因蔡龍珠家中擺放的乾燥花讓尹珉主心有觸動，他特意為蔡龍珠送上了一束鮮花，還說道：「你喜歡花，龍珠，我以後會全部為你找回來。 無論是你喜歡的東西，還是你在遺忘自己的那些時光裡錯過的一切，我都會替你找回來。」兩人度過了一段幸福的時光，但這種幸福並沒有持續太久。 蔡龍珠的奶奶永遠地離開了她。蔡龍珠聽到了奶奶留下的最後一條語音資訊，話語裡充滿了對這個情感遲鈍的孫女的關切。 蔡龍珠強忍淚水，堅強地接待前來弔唁的客人。然而，當她看到那個從小就拋棄她的父親蔡慶哲（李鐘赫 飾）時，蔡龍珠壓抑已久的情感終於爆發。



離開靈堂，獨自一人為了不哭而努力平復情緒的蔡龍珠終於被尹珉主找到。尹珉主帶著快要哭出來的眼神抱住她，讓她不再壓抑自己的感情。看到尹珉主像在替自己悲傷地哭泣，蔡龍珠終於像個孩子一樣嚎啕大哭起來。 蔡龍珠的悲痛與尹珉主的真摯，讓人不禁動容，也更加期待兩人在經歷這一困難時刻後，將成為彼此生命中更重要的存在。

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