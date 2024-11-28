《酒醉罗曼史》李钟元「前女友」现身，金世正醋意大爆发，终於看透了自己的心意（EP.7-8）

《酒醉罗曼史》剧情进入佳境，蔡龙珠（金世正 饰）和尹珉主（李钟元 饰）互诉衷肠，终於确认了彼此的心意。

第7集中，尹珉主得知与蔡龙珠的缘分后难掩激动之情，但蔡龙珠的情感却似乎有所不同。 在团队新产品首批样品发布当天，蔡龙珠来到村庄，却听到村民们因尹敏珉主的「事事皆与蔡龙珠有关」而发出的无奈抱怨。 看到似乎在等待自己的尹珉主，蔡龙珠的心情愈发沉重。尹珉主体贴地说道：「如果让我等到你愿意开口为止，我会等下去，所以不要再回避我了。 」蔡龙珠答应道：「等我理清心绪后一定会告诉你，我也不会再逃避。 」



蔡龙珠随后去了白谷里。因昨夜暴雨引发山体滑坡，后山传来求助报警声，村里一片忙乱。担忧与自己失联的尹敏柱的蔡龙珠，不顾劝阻冲向了后山。尹珉主向因担心而找来的蔡龙珠道歉，表示需要时间思考前往她身边的方式。 而蔡龙珠坦言，面对尹珉主的「你没事吧」的关切时，第一次说出了内心所想。尹珉主将蔡龙珠拥入怀中。



蔡龙珠和尹珉主因得知沈逻吾（河慜赫 饰）的父亲倒下的消息，匆匆赶往首尔。 看著熟练安顿一切的蔡龙珠，尹珉主关心地问：「还好吗？ 你这样熟练地建议别人，是不是因为自己经历过这些？ 一个人受了很多苦吧。 」他的话轻轻抚慰了或许有些疲惫的蔡龙珠过去的时光。

出了医院，尹珉主送蔡龙珠回家，并在奶奶的邀请下进入了蔡龙珠的家。两人一起准备晚餐，看电视，度过了平凡又温馨的一天。 蔡龙珠熟睡后，尹珉主无意间从口中得知了她隐藏了六年的秘密。 六年前，蔡龙珠为了救尹珉主，未能接到奶奶的电话，回家后才发现奶奶已经倒下。错过黄金抢救时间的她，不仅卖力筹措奶奶的手术费和康复费，还因此不得不从特种部队退伍。 原来过去的六年，蔡龙珠不是为自己，而是为了奶奶而活。明白了蔡龙珠隐藏自己情感与喜好的原因后，尹珉主自责地说：「原来让你变成这样的人，是我。」第二天，当蔡龙珠去找尹珉主时，他只留下一张写著「对不起，因为我」的字条后消失了。 蔡龙珠决定放下过去沉重的悔恨，努力走向尹珉主。



第8集中，在新产品开发毫无进展的情况下，市场行销团队的常务副对蔡龙珠施加了压力。 虽然尹珉主很担心显得忧心忡忡的蔡龙珠，但又害怕自己的安慰会成为负担，因此犹豫不决。蔡龙珠看到尹珉主发来的「加油」简讯会心一笑，但对自己的情感依然无法定义，感到困惑。

TF团队因为反覆的会议而筋疲力尽，就在这时，蔡龙珠突然灵光一现。她提出了一个与「尊重个人喜好时代」完美契合的创意——「微醺啤酒」概念，即同时推出不同酒精浓度的啤酒，让消费者根据自己的喜好进行选择。 这个概念被确定后蔡龙珠的心情也随之轻松了许多。 然而她在酿酒厂遇到了意想不到的客人——一位自称是白木酒业市场部经理的林珠希（表艺珍 饰）。 林珠希对尹敏柱打招呼道：「好久不见了，前男友。」随后讲述了从「情侣昵称」到高中时期的恋爱趣事，瞬间触发了蔡龙珠的「醋意开关」。



看到蔡龙珠嫉妒的样子，尹珉主打趣她，随后直接向她提议约会。虽然蔡龙珠害羞地支吾著，以「同事」关系划清界限，但尹珉主却坚定地说：「那就当同事去吧，我会把它当作约会来进行。」约会当天蔡龙珠以与平日截然不同的装扮出现，让尹珉主感到心动。 因蔡龙珠家中摆放的干燥花让尹珉主心有触动，他特意为蔡龙珠送上了一束鲜花，还说道：「你喜欢花，龙珠，我以后会全部为你找回来。 无论是你喜欢的东西，还是你在遗忘自己的那些时光里错过的一切，我都会替你找回来。」两人度过了一段幸福的时光，但这种幸福并没有持续太久。 蔡龙珠的奶奶永远地离开了她。蔡龙珠听到了奶奶留下的最后一条语音资讯，话语里充满了对这个情感迟钝的孙女的关切。 蔡龙珠强忍泪水，坚强地接待前来吊唁的客人。然而，当她看到那个从小就抛弃她的父亲蔡庆哲（李钟赫 饰）时，蔡龙珠压抑已久的情感终於爆发。



离开灵堂，独自一人为了不哭而努力平复情绪的蔡龙珠终於被尹珉主找到。尹珉主带著快要哭出来的眼神抱住她，让她不再压抑自己的感情。看到尹珉主像在替自己悲伤地哭泣，蔡龙珠终於像个孩子一样嚎啕大哭起来。 蔡龙珠的悲痛与尹珉主的真挚，让人不禁动容，也更加期待两人在经历这一困难时刻后，将成为彼此生命中更重要的存在。

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