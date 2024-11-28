《鬼怪》前世兄妹終於再相見！孔劉真的是「不老鬼怪」？劉寅娜：「和8年前一樣」

劉寅娜的 YouTube 電台節目《You in Radio》日前公告孔劉將作為嘉賓登場，讓許多《鬼怪》的劇迷都很期待這對兄妹時隔8年的合體。

今日（28）也公開了預告，孔劉帥氣登場字幕還打上「鬼怪降臨，寅娜啊～哥哥來了！今天不見恩卓見 Sunny。」接著兩人用《鬼怪》場面改編開場白，劉寅娜：「哥哥～為什麼又盯著我的麥克風？想做兼職嗎？」孔劉：「不是...我不知道這個地瓜的價錢。」



接著還進行「10個提問」，孔劉一開始聽到表示很有趣，但後來卻大喊：「問題為什麼都這麼極端？煩死了。」最後整個失神，讓人好奇到底是問了什麼問題呢 XD



節目中還展現8年間的深厚友情，劉寅娜對《鬼怪》劇本閱讀當天孔劉的第一印象和8年過去他依然如故的樣子表示驚訝。孔劉說：「寅娜是位優秀的 DJ，很適合 Radio 這個空間。只要叫我，我隨時都會過來。」劉寅娜也回答說：「我和孔劉很談得來，一起聊天的時候真好。」此外，孔劉還將分享明日公開的《一箱情緣》、12月公開的《魷魚遊戲2》拍攝幕後故事。



另外，《You in Radio（유인라디오）》是把「劉寅娜（유인라）」和「Radio（라디오）」結合而成，以劉寅娜不加修飾、輕鬆的主持能力和溫暖的溝通爲中心的廣播形式的內容，預計每週都會公開像是在聽廣播一樣的內容。



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