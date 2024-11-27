林秀晶簽約MYM娛樂，和李敏鎬同吃「一鍋飯」

林秀晶結束「單飛」生涯簽約新公司，與韓流男星李敏鎬成為同門。

今日（27日）MYM娛樂宣佈已與林秀晶簽訂專屬合約，並表示：「能夠與林秀晶同行深感意義重大。 林秀晶雖然外表纖細，但通過堅實而深刻的演技傳遞了感人的共鳴，一直堅定地走在演員的道路上。 基於深厚的信任，我們將全力支持林秀晶的事業發展，力求創造良好的協同效應。」

林秀晶以廣告模特出道，並於2001年通過KBS2電視劇《學校4》嶄露頭角。 隨後憑藉電影《薔花紅蓮》和KBS2電視劇《對不起，我愛你》一躍成為明星。 之後她不拘題材限制，擴展了自己的演技範圍，通過《請輸入檢索詞WWW》、《憂鬱症》、《首爾單身日記》等作品展現了多樣的面貌。



林秀晶與King Kong by Starship的專屬合約於2022年到期后，一直沒有尋找其他公司，而是嘗試單獨活動。 這對她而言是一次全新的挑戰。 在某檔綜藝節目中，林秀晶曾表示：「20多年來，我一直在經紀公司的良好支持和管理下活動。 但有一天，我發現如果離開這種管理框架，會感到恐懼。 沒有經紀人陪伴，感覺哪兒都去不了，這讓我逐漸害怕挑戰。 所以我選擇了獨自面對一切，試著站在空曠的環境中。」

此外，林秀晶將在Disney+的新劇《巴人》中挑戰全新的演技轉型。

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