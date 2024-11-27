鄭雨盛「親密四格照」事件始末！照片是被路人撿到的：男人很眼熟，姿勢親密和情侶無異

影帝鄭雨盛和女模特兒文佳庇未婚生子、還存在一名長期交往的女友的消息曝光後，又因大頭貼照事件再次陷入爭議中。

日前JTBC電視台《事件班長》節目報導稱，接到了有關鄭雨盛與一名疑似普通女性拍攝的親密四格照的線索。線索提供者表示自己9月在江南的一家四格照店偶然撿到一張照片。照片中的男女明顯是親密的情侶，而那名男士的面孔看起來很熟悉，仔細一看竟然是演員鄭雨盛。該線索提供者掃描四格照上的QR碼，發現照片中的兩人舉止親昵，與一般情侶無異。 不過節目組也無法確定照片中的女性和傳聞中與鄭雨盛交往數年的女性是否是同一人。

此前，文佳庇在幾乎停工的狀態下通過SNS公開了自己懷孕和生子的消息，引發了廣泛關注。 隨後，鄭雨盛被確認是該孩子的親生父親，成為焦點。 鄭雨盛方面確認「文佳庇孩子的親生父親確實是我」，但也表示不會結婚，會通過支付撫養費等方式履行父親責任。



與此同時鄭雨盛的另一段戀愛傳聞也隨之浮出水面。有傳聞稱，鄭雨盛與一名非娛樂圈女性交往了數年，而該女性在得知文佳庇和鄭雨盛有私生子後，感到震驚。關於文佳庇懷孕和生子的時間，坊間甚至出現了「鄭雨盛腳踏多條船同」的猜測，鄭雨盛所屬經紀公司僅表示「對於演員的私生活無法確認」，並對外保持沉默。

此外，因非婚生子事件影響範圍較廣，原計畫參加《第45屆青龍節》頒獎禮的鄭雨盛最終決定取消出席，原本他憑藉《12.12：首爾之春》入圍最佳男主角，有實力與李帝勳、李星民、黃晸珉等人一決高下。

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