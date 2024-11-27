林秀晶签约MYM娱乐，和李敏镐同吃「一锅饭」

林秀晶结束「单飞」生涯签约新公司，与韩流男星李敏镐成为同门。

今日（27日）MYM娱乐宣布已与林秀晶签订专属合约，并表示：「能够与林秀晶同行深感意义重大。 林秀晶虽然外表纤细，但通过坚实而深刻的演技传递了感人的共鸣，一直坚定地走在演员的道路上。 基於深厚的信任，我们将全力支持林秀晶的事业发展，力求创造良好的协同效应。」

林秀晶以广告模特出道，并於2001年通过KBS2电视剧《学校4》崭露头角。 随后凭藉电影《蔷花红莲》和KBS2电视剧《对不起，我爱你》一跃成为明星。 之后她不拘题材限制，扩展了自己的演技范围，通过《请输入检索词WWW》、《忧郁症》、《首尔单身日记》等作品展现了多样的面貌。



林秀晶与King Kong by Starship的专属合约於2022年到期后，一直没有寻找其他公司，而是尝试单独活动。 这对她而言是一次全新的挑战。 在某档综艺节目中，林秀晶曾表示：「20多年来，我一直在经纪公司的良好支持和管理下活动。 但有一天，我发现如果离开这种管理框架，会感到恐惧。 没有经纪人陪伴，感觉哪儿都去不了，这让我逐渐害怕挑战。 所以我选择了独自面对一切，试著站在空旷的环境中。」

此外，林秀晶将在Disney+的新剧《巴人》中挑战全新的演技转型。

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