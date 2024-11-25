人氣男團 THE BOYZ 和公司合約到期前，將在12月初發行最後一首歌

男團 THE BOYZ 與經紀公司 IST 娛樂的合約到期前的最後一首新歌即將公開，準備結束了他們一起共度的七年旅程。

根據韓媒 News1 今天（25日）的獨家報道稱，THE BOYZ 將於12月2日發行特別單曲。



THE BOYZ 在上個月28日發行第9張迷你專輯《TRIGGER (導火線) 》，約一個月後將發行全新單曲。他們每年都會發行單曲來慶祝他們的出道日（12月6日），今年也會發行一首新歌來紀念這個特別的日子。而這首歌也是他們在現任經紀公司 IST 娛樂發行的最後一首歌曲。



團隊將完整體告別 IST 娛樂，並轉至歌手MC夢所創立的公司 One Hundred。官方已正式宣佈從12月中旬開始作為公司的旗下藝人展開活動。

2017年12月出道的 THE BOYZ，發行了〈Boy〉、〈No Air〉、〈Bloom Bloom〉、〈Reveal〉、〈The Stealer〉、〈Thrill Ride〉、〈ROAR〉、〈Watch It〉、〈TRIGGER〉等多首代表歌曲，一直活躍在演藝、娛樂等領域7年之久，未來團員們也會繼續攜手走下去。



此外，他們出演了2020年Mnet男團競演節目《Road to Kingdom》奪下冠軍和2021年《Kingdom》獲得亞軍，在堅強的實力與粉絲支持下實現了團隊的成長。此後，專輯發行首週就創下了50萬張的銷售紀錄，並舉行了三次世界巡演，受到國內外粉絲們的熱烈歡迎。

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