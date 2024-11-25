Red Velvet 最強門面 Irene 新歌〈Like A Flower〉預告公開：就像是一朵最美最自由的花綻放著

人氣女團 Red Velvet 大姐 Irene 的個人出道歌曲〈Like A Flower〉MV 預告公開引發熱烈關注，超強顏值的視覺效果令人著迷。





SM娛樂透過 YouTube 頻道 SMTOWN 公開了歌手 Irene 首張迷你專輯的主打曲〈Like A Flower〉的MV預告，影片中包含了新歌淡淡而令人上癮的旋律，以及用復古情調包裝著自由靈魂Irene的概念，令人印象深刻。



這段 MV 感性地描繪了 Irene 在平靜的日常生活中面對微小變化所展開的獨特旅程，各種場景切換也凸顯了她的多元魅力。



新歌〈Like A Flower〉是一首流行舞曲，節奏明亮歡快，聲音輕柔夢幻，歌詞蘊含著像花朵一樣充滿活力，勇敢面對生活，讓自己綻放美麗的涵義，尤其是歌曲後半段遞進湧出的鋼琴聲和合成音，與歌詞「I'm alright」相結合，將壓倒性的情感層次加倍釋放。





Irene 的首張個人專輯《Like A Flower》將於26日下午6點在各大音源網站發行，MV 也將在 YouTube 等官方帳號同步公開。



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