誰家愛豆也在關注台灣棒球拿冠軍！是「在地男團」Super Junior利特！

昨24日晚間大概是台灣人舉國歡騰的日子，因為台灣首次拿下世界棒球12強錦標賽冠軍、拿下首次棒球一級賽事冠軍，就連今年2024被認為「很台」的韓團Super Junior，隊長利特都有看。

「哇……Premier 12」昨利特在IG限時動態透露自己在看12強（Premier 12）台日金牌戰，後來IG直播可能是見到台灣E.L.F.打招呼，便喊了聲中文「你好」，並提到自己看了12強，語氣充滿讚嘆：「哇看了12強……台灣贏了。」



雖然只是短短幾句，但台灣E.L.F.感到相當感動，有台灣E.L.F.特地剪輯出這幾秒畫面留言，底下留言如「好感動，我們的偶像也在關注我們的棒球，好驕傲！」、「特哥變台灣隊粉絲了！」、「怎麼有那麼愛台灣的男神」、「謝謝特哥，太暖心」……等等。



Super Junior本身和台灣就有緊密連結，今年更是讓台灣E.L.F.深切感受，不僅來台次數多，成員圭賢還接下韓國市場台灣觀光代言人、小分隊D&E和超商7-11推出聯名商品遍布全台，隊長利特則‎代言金門高粱‎還接演實境綜藝節目《廚師的迫降：客家廚房》，他們「在地化」貼近台灣E.L.F.的同時，或多或少也成功向韓國推展了台灣的觀光與文化，有台灣E.L.F.暱稱「台灣在地男團」。



利特拍攝《廚師的迫降：客家廚房》期間也曾在樂天桃園棒球場親自感受中華職棒台式棒球應援‎，D&E來台簽售會曾穿上E.L.F.準備的中信兄弟（前身兄弟象）球衣、戴上統一7-ELEVEn獅（統一獅）周邊，讓台灣E.L.F.激動地tag球團與相關人員，希望球團能找上Super Junior開球。不曉得未來有沒有機會實現呢？



順帶一提，明（27）日，利特會來台參加《廚師的迫降：客家廚房》發布記者會及相關活動，該節目快閃店也會開張。而韓國媒體對於台灣奪冠，大部分媒體都以「台灣止住日本連勝」為題，例如〈臺灣在「日本棒球的心臟」斬斷日本國際大賽27連勝，創歷史新高〉、〈戰勝「27連勝」日本隊，台灣隊史上首次奪得12強冠軍〉，另外有媒體下標「連日本也逮住了……2026WBC起將帶給韓國棒球實際威脅」，開始擔心台灣棒球隊韓國棒球帶來威脅、檢討自身「輕敵」看輕台灣。



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