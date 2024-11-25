人气男团 THE BOYZ 和公司合约到期前，将在12月初发行最后一首歌

男团 THE BOYZ 与经纪公司 IST 娱乐的合约到期前的最后一首新歌即将公开，准备结束了他们一起共度的七年旅程。

根据韩媒 News1 今天（25日）的独家报道称，THE BOYZ 将於12月2日发行特别单曲。



THE BOYZ 在上个月28日发行第9张迷你专辑《TRIGGER (导火线) 》，约一个月后将发行全新单曲。他们每年都会发行单曲来庆祝他们的出道日（12月6日），今年也会发行一首新歌来纪念这个特别的日子。而这首歌也是他们在现任经纪公司 IST 娱乐发行的最后一首歌曲。



团队将完整体告别 IST 娱乐，并转至歌手MC梦所创立的公司 One Hundred。官方已正式宣布从12月中旬开始作为公司的旗下艺人展开活动。

2017年12月出道的 THE BOYZ，发行了〈Boy〉、〈No Air〉、〈Bloom Bloom〉、〈Reveal〉、〈The Stealer〉、〈Thrill Ride〉、〈ROAR〉、〈Watch It〉、〈TRIGGER〉等多首代表歌曲，一直活跃在演艺、娱乐等领域7年之久，未来团员们也会继续携手走下去。



此外，他们出演了2020年Mnet男团竞演节目《Road to Kingdom》夺下冠军和2021年《Kingdom》获得亚军，在坚强的实力与粉丝支持下实现了团队的成长。此后，专辑发行首周就创下了50万张的销售纪录，并举行了三次世界巡演，受到国内外粉丝们的热烈欢迎。

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