韓媒狙鄭雨盛「偽善」：呼籲援助難民，卻不管兒子&兒子親媽！網友評：親手把兒子變難民

24日晚，D社一則關於女模產子，而孩子的生父是影帝鄭雨盛的消息震驚整個韓娛圈，隨後另一家韓媒「Ten Asia」以《呼籲守護難民的鄭雨盛的偽善，不管親兒子&兒子媽媽》為題開始正面砲轟鄭雨盛，稱他偽善。

「Ten Asia」披露鄭雨盛和女模文佳庇並非情侶關係，而鄭雨盛親子鑑定之後僅表示會承擔起孩子父親的責任，同時並不打算和文佳庇結婚。 一直在公眾面前積極營造慈善家形象，多次公開發言希望韓國政府接納國外難民的鄭雨盛，實際上只承諾為自己的親生兒子和兒子的母親提供經濟支持，而非承擔完全責任，這引發了「偽善」的批評。

*稍早報導：小16歲女模為影帝未婚生子！鄭雨盛替兒子取胎名，承諾共同撫養

*最新報導：鄭雨盛親子鑑定後只承認兒子不打算結婚！與女模並非交往關係，韓媒爆「見過幾次之後她就懷孕了」

據「Ten Asia」25日的報導，鄭雨盛和文佳庇過去並非戀人關係，但文佳庇懷上了鄭雨盛的孩子並生下了兒子。 文佳庇希望與鄭雨盛結婚，為孩子提供一個完整的家庭，但據多位知情人士透露，鄭雨盛除了承諾經濟支持外，不願意在結婚和撫養孩子方面承擔過多的責任。



根據D社的報導，鄭雨盛為孩子取了胎名，並與文佳庇一起查看醫院和產後護理中心，為孩子的出生感到高興。 但這些報導與Ten Asia調查到的細節存在顯著差異。 據多位知情人士透露，鄭雨盛與文佳庇直到最近仍然會面，討論結婚和撫養問題，但未能達成一致。 鄭雨盛表示，在道德層面他會為文佳庇的孩子支付撫養費，但堅持認為他無法以結婚、家庭或父親的身份參與其中。 文佳庇最近通過社交媒體透露自己低調生產並公開兒子存在，實際上是在表明雙方在此問題上的分歧未能解決。



鄭雨盛的行為被認為是表裡不一。 尤其是他曾呼籲救助、接收難民，但卻只肯為自己的親兒子和兒子的母親提供經濟支持，而不是承擔全部責任，不少網友吐槽：「你把你親兒子變成了難民」、「既然生了就該好好撫養啊，錢肯定也是要給的，這可是你親兒子啊」、「 因為救助難民不需要他親力親為，動動嘴就好了，養孩子不僅要錢，還要全程參與其中」、「太可笑了」、「這就是韓國男人的本質」、「該爆發的終於爆發了」、「他選擇用最簡單的方式—金錢來解決問題。 希望他不要說出『沒有愛，只是享受了這段關係』這種話」、「這不算偽善的話，什麼是偽善」、「善良正直的形象？ 其實從出道開始我就發現他其實很喜歡裝腔作勢，只是現在才被戳穿罷了」、「他提及難民的時候我就發現了，完全不考慮國家立場」、「打造的善良正直的人社終究是被偽善給戳穿了」、「可以喊援助難民的口號，但是可以不管自己的兒子」、「不想當爸爸，不想養孩子，不想結婚，那你就不該讓整件事情發生啊」、「 護難民之前，應該先負責起自己的親生骨肉」等。

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